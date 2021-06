Nederland uit zorgen over Griekse asielaanvragen: ‘De situatie is te slecht om ze terug te sturen’

De leefomstandigheden voor erkende vluchtelingen zijn in Griekenland zo slecht, dat andere Europese landen hen niet zonder meer terug kunnen sturen als ze daar ook asiel aanvragen. Zes landen, waaronder Nederland, dringen er nu bij de Europese Commissie op aan dat die Griekenland aanspoort het perspectief voor statushouders te verbeteren.

Hun migratieministers maken zich bezorgd over ‘een snelle toename’ van asielaanvragen door vluchtelingen die al in Griekenland een procedure hebben doorlopen en daar een verblijfsstatus hebben gekregen, schrijven ze in een vorige week verstuurde brief aan de Commissie. Namens Nederland werd die ondertekend door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol; andere ondertekenaars zijn Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland.

Reispapieren

Met hun verblijfsstatus krijgen de vluchtelingen reispapieren, waarmee ze maximaal drie maanden kunnen gaan en staan waar ze willen binnen het Schengengebied – bijvoorbeeld om familie op te zoeken. Maar niet alle vluchtelingen keren na drie maanden terug naar Griekenland. Sommigen verdwijnen in de illegaliteit, anderen doen een asielaanvraag in het land waar ze zijn. Alleen al in Duitsland gaat het binnen een jaar om 17.000 gevallen. Nederland heeft de aantallen niet paraat, zegt een woordvoerder van Broekers-Knol, maar ze bevestigt de toename.

In principe worden zulke aanvragen niet in behandeling genomen, omdat de vluchtelingen dus al een status in Griekenland hebben. Maar het Europees Hof van Justitie en nationale rechters oordelen dat Griekenland er niet voor zorgt dat de statushouders geschikte woonruimte krijgen en in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Geen huisvesting meer

Onder andere de Nederlandse Raad van State vindt dat dergelijke statushouders daarom niet zonder meer terug op het vliegtuig naar Athene mogen worden gezet. Een soortgelijk probleem speelt al langer bij vluchtelingen die zonder in Griekenland asiel aan te vragen doorreizen naar andere landen. Volgens de regels zouden ook zij terug moeten naar Athene om daar asiel aan te vragen, maar rechters steken ook daar een stokje voor, vanwege de abominabele omstandigheden.

“Onze grensbewakingsdiensten hebben informatie ingezameld die erop wijst dat er een illegale infrastructuur is opgetuigd om dit soort secundaire stromen mogelijk te maken”, schrijven de zes landen. Om het tij te keren, willen ze dat de Europese Commissie Griekenland aanspoort vluchtelingen beter te laten integreren, al dan niet met financiële steun. Nu verliezen vluchtelingen zodra zij hun status krijgen huisvesting, financiële bijstand en andere vormen van hulp, omdat de Grieken van hen verwachten dat ze zich vanaf dat moment zelf redden.

Ook willen de landen dat de Commissie misbruik van reisdocumenten tegengaat en Griekenland ertoe beweegt garanties te geven voor het terugnemen van statushouders, onder fatsoenlijke leefomstandigheden. Ze wijzen er fijntjes op dat direct overleg met Griekenland tot nu toe niet geen resultaat heeft. Athene zegt zich in een reactie aan alle internationale regels te houden.

