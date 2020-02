Nederland tot de tanden gewapend naar EU-top

Dat de Europese Unie ‘verdeeld’ is, geldt al tientallen jaren als cliché zonder betekenis. Het zou pas raar zijn, als al die verschillende landen steeds op één lijn zouden zitten. Maar zelfs de meest geharnaste Brusselse insiders verwachten dat de EU de komende dagen nieuwe verdeeldheidsrecords gaat breken.

De 27 EU-regeringsleiders komen vandaag bijeen voor een ingelaste top die wel eens tot in het weekeinde zou kunnen duren. Waarom trekt iedereen daar zulke moeilijke gezichten bij? Is er een diepe economische crisis? Dreigt er na de brexit een nieuwe exit? Is er een conflict met Rusland of Turkije? Nee, de verdeeldheid gaat over de komende meerjarenbegroting (2021-2027).

Al die leiders hebben hun agenda schoongeveegd voor de vraag of die begroting maximaal 1,0 procent van de hele EU-economie mag bedragen of dat er toch nog een paar cijfertjes ver achter die komma bij moeten.

Onderhandelingen daarover zijn elke zeven jaar stroef, maar vanwege de brexit (en de daardoor wegvallende miljarden) staan sommige landen nu lijnrecht tegenover elkaar, in schril contrast met de eensgezindheid van de 27 tegenover de Britten.

‘Burgers worden de dupe’

Als er niet snel een akkoord komt, dreigt de EU volgend jaar in ‘een zwart gat’ terecht te komen, zegt de hoogste begrotingsambtenaar van de Europese Commissie, de Nederlander Gert Jan Koopman, vandaag in een vraaggesprek met Trouw. “Ik heb het gevoel dat dat nog niet echt is doorgedrongen.” Koopman spreekt van een dreigende ‘lose-lose-situatie’, waarbij alle EU-landen en hun burgers de dupe zullen worden, ook Nederland.

Samen met de ‘zuinige’ bond­genoten Denemarken, Oostenrijk en Zweden gaat Nederland het gevecht in Brussel de komende dagen keihard­­ aan. Premier Rutte zal een dubbele eis op tafel leggen: de totale begroting mag niet boven de 1,00 procent uitkomen én de Nederlandse bijdrage eraan mag niet omhoog, inflatie en economische groei daargelaten. Onlosmakelijk onderdeel van die eis is dat de huidige jaarlijkse korting op de contributie van ongeveer­­ 1,5 miljard euro onverkort gehandhaafd blijft.

In het voorstel dat voorzitter Charles Michel van de Europese Raad vorige week op tafel legde, zal die korting jaar voor jaar worden afgebouwd – volstrekt onaanvaardbaar voor Den Haag. Michels totale voorstel komt neer op een begroting van 1,074 procent, ofwel een bedrag van 1094,8 miljard euro over zeven jaar. Nederland wil dat daar nog zo’n 80 miljard vanaf gaat.

Oostelijke EU-landen

Aan het andere uiteinde staan oostelijke EU-landen, die een ruimer budget bepleiten, met minder bezuinigingen op onder meer regionale ontwikkeling. Ook het Europees Parlement, dat aan het einde van de rit akkoord moet gaan, vindt het voorstel-Michel ver beneden de maat. Het parlement wil 1,3 procent.

Koopman van de Europese Commissie is al enige tijd verwikkeld in een hevige woordenstrijd met Den Haag. Beide kampen beschuldigen elkaar van dubieus gebruik van cijfermateriaal. De Brusselse begrotingsbaas vindt dat Nederland met een veel te nauwe blik kijkt naar de Europese begroting, ‘lidmaatschapsgeld van een club die ons economisch enorm veel oplevert’, zoals hij het vandaag in deze krant uitdrukt.

Nederland verdient dat lidmaatschapsgeld ruimschoots terug, stelt Koopman: van elke 100 euro van het nationaal inkomen zou 9 euro te danken zijn aan de interne EU-markt. Dat argument overtuigt Nederland niet. België, Hongarije, Ierland en Tsjechië profiteren volgens die benadering nóg meer van die interne markt, terwijl ze minder bijdragen aan de begroting, luidt het verweer.

