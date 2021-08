Nederland stopt vandaag met evacueren, ‘aanzienlijk aantal Nederlanders’ blijft noodgedwongen achter

Ondanks de inspanning van de afgelopen dagen zal ‘een aanzienlijk aantal’ mensen dat Nederland had willen evacueren uit Afghanistan daar achterblijven wanneer het Nederlandse team donderdag vertrekt. Dat zei demissionair premier Mark Rutte donderdagmiddag in een korte persverklaring over het vertrek van het Nederlandse team uit Kaboel.

Onder de achterblijvers bevinden zich ook Nederlandse gezinnen, zei de minister president. Om hoeveel mensen het exact gaat kan het kabinet vooralsnog niet zeggen. ‘Dat hebben we onvoldoende scherp’, zei de premier. Het kabinet hoopt later vandaag nog met meer informatie te komen.

Donderdagochtend maakte het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat Nederland stopt met de evacuaties uit Afghanistan. De laatste vluchten met daarin Nederlanders en Afghanen die voor de Nederlandse troepen werkten zouden volgens die brief ‘later vandaag’ vertrekken.

Toegenomen terreurdreiging op het vliegveld van Kaboel

Reden voor het plotselinge vertrek, is de toegenomen terreurdreiging op het vliegveld in Kaboel. Als gevolg daarvan zijn de poorten dicht, zei premier Rutte. “De Amerikanen hebben ons gevraagd om onze werkzaamheden af te ronden en het vliegveld te verlaten.”

Nederlanders en Afghanen die het vliegveld nog niet hebben bereikt worden daarom opgeroepen en veilige plek te zoeken en niet meer te proberen de poorten van de luchthaven te bereiken. Het Nederlandse team ter plaatse kan hen niet meer helpen het vliegveld op te komen. Premier Rutte noemde dat ‘verschrikkelijk nieuws’.

Mensen die al op het vliegveld waren toen het vertrek werd aangekondigd, zullen wel nog in veiligheid worden gebracht. Het is niet bekend hoeveel personen op dit moment nog op het vliegveld van Kaboel wachten op een Nederlandse vlucht. In de Kamerbrief van donderdagochtend werd gesproken van ‘enkele honderden’ mensen. Of zij Kaboel inmiddels al hebben verlaten kan het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zeggen. Datzelfde geldt voor de 118 Nederlanders die vanochtend per bus op het vliegveld arriveerden, nadat zij 24 uur lang buiten de poorten hadden moeten wachten.

Naar Nederland via alternatieve routes

Volgens de premier wordt bovendien ‘koortsachtig gewerkt’ aan de ondersteuning van de Afghanen en Nederland die op dit moment niet worden meegenomen. Of zij nog naar Nederland via alternatieve routes naar Nederland kunnen worden vervoerd, is onduidelijk. “We zullen daar intensief aan werken”, aldus de premier.

Op de website van de Rijksoverheid is in elk geval te lezen dat de Nederlandse krijgsmacht na donderdag met een C-130 transportvliegtuig en een klein team militairen aanwezig blijft in de regio. “Deze C-130 is snel inzetbaar mocht, geheel tegen de verwachtingen in, de kans zich voordoen toch extra personen vanuit Kaboel in veiligheid te brengen.”

In totaal heeft Nederland ongeveer 1500 mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met een Nederlands paspoort, maar ook om Afghanen die vanwege hun werk voor de Nederlandse militaire- of politiemissies, of voor de Nederlandse ambassade, in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Rutte gaf donderdag geen antwoord op de vraag of Nederland te laat is begonnen met evacueren. “We hebben echt gepoogd om alles te doen wat we konden doen. We lopen niet weg als er fouten zijn gemaakt, dat zullen we toegeven. Eerst moeten we alles goed in kaart brengen.”

