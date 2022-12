Nederland staat open voor Oekraïne-tribunaal

De weg ligt open voor de oprichting van een Oekraïne-tribunaal in Den Haag. Nederland wil wel gastland worden voor een dergelijk hof dat de verantwoordelijken voor de Russische inval in Oekraïne moet berechten. Dat maakte minister Wopke Hoekstra (buitenlandse zaken) maandag bekend. De regering sluit zich zodoende aan bij een oproep van D66 die door de Tweede Kamer werd gesteund.

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma diende in oktober de motie in voor wat hij het ‘Poetin-tribunaal’ noemde. “Het is heel erg belangrijk dat Poetin, degene die achter deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zit, er niet straffeloos mee weg komt als deze oorlog voorbij is”, zei Sjoerdsma toen.

Den Haag is de logische locatie voor een dergelijk strafhof. De internationale stad van vrede en recht huisvest al het Internationaal Strafhof (ICC) en heeft een geschiedenis met speciale tribunalen. Het bekendste voorbeeld is het Joegoslavië-Tribunaal, dat onder anderen de Bosnisch-Servische oud-president Radovan Karadzic en bevelhebber Ratko Mladić veroordeelde na jarenlange processen.

Agressie tegen een soeverein land

Bij het ICC worden plegers van oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid berecht. Maar het ICC heeft geen rechtsbevoegdheid over Rusland, het land behoort namelijk niet tot de ondertekenaars van het Statuut van Rome. Daarom ligt de oprichting van een apart Oekraïne-tribunaal voor de hand. Eerder pleitte EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen ook voor een apart Oekraïne-strafhof. Rusland maakt zich schuldig aan ‘agressie tegen een soeverein land’, aldus Von der Leyen, die toen nog geen locatie voor dit tribunaal noemde.

Het oprichten van een dergelijk tribunaal wordt niet eenvoudig. Via de VN-Veiligheidsraad zal dat sowieso niet lukken, want Rusland heeft daarin als permanent lid een veto. Een mogelijke route is via de Verenigde Vergadering van de VN, zegt Hoekstra. “Je moet kijken welke route de meeste steun krijgt van de internationale gemeenschap, waarbij je ervan uit moet gaan dat Rusland en mogelijk ook andere landen actief zullen proberen om zand in de machine te gooien. Via de Verenigde Naties kan een meerderheid van landen zich uitspreken over de komst van zo’n tribunaal.”

Een eventueel Oekraïne-tribunaal wordt sowieso een traject van de lange adem. “Dit vraagt uithoudingsvermogen”, zei Hoekstra. “Hoe lastig het ook is, we moeten zorgen voor gerechtigheid na de afschuwelijke dingen die in Oekraïne gebeurd zijn.”

