Nederland schaart zich toch achter prijsplafond voor Russisch gas

Heel enthousiast was Nederland de afgelopen dagen niet over het idee van een ‘prijsplafond’ voor Russisch gas, dat Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag voorstelde. Maar op vrijdag, als EU-ministers over het voorstel overleggen, zal Nederland zich er toch achter scharen, zo meldde een woordvoerder van het ministerie van economische zaken donderdagmiddag.

Het idee is controversieel, omdat het nog onduidelijk is hoe Rusland erop zal reageren. Gevreesd wordt dat Rusland misschien helemaal stopt met leveren als Europese landen een maximumprijs afspreken. Dat scenario veroorzaakt veel onrust in Oost-Europese landen zonder zeehavens, waar de afhankelijkheid van Russisch gas veel groter is dan in het westen. Volgens commissievoorzitter Von der Leyen zal het moment dat Rusland stopt met gas leveren sowieso wel komen.

Energieverbruik moet omlaag

Diplomaten hebben namens Nederland al wel tegen de EU-collega’s gezegd dat het voor Nederland belangrijk is dat de EU op koers blijft: de klimaatdoelen moeten ondanks deze crisis in stand blijven. Het is daarom voor Nederland van belang dat er behalve naar manieren om de prijs te drukken, ook heel actief wordt gezocht naar manieren om het verbruik van gas en stroom in de EU omlaag te brengen. Het zal daarom voorstellen om een vrijwillige gasbesparing van 15 procent, die eerder werd overeengekomen, verplicht te maken voor alle landen.

Installaties van de Nord Stream 1-pijpleiding in het Noord-Duitse plaats Lubmin waar de leiding vanuit Rusland via de Oostzee aan land komt. Rusland staakte de gaslevering via Nord Stream-1 begin september. Beeld ANP / EPA

Besparing helpt volgens Nederland het beste om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen en de prijzen te drukken. “Wij zien dit meer als een probleem van de vraag dan van het aanbod”, citeerde persbureau Reuters de woordvoerder van het ministerie.

Maar wat er ook gebeurt vrijdag op de extra vergadering van de Europese energieministers, de gas- en lichtrekening wordt waarschijnlijk sowieso hoger dan die van januari. Energie is schaars geworden. Door de oorlog met Rusland, maar ook door een droge en windstille zomer en onderhoud aan kerncentrales. Dat drijft de prijs op.

Winsten afromen

Een ander commissie-idee, ook behoorlijk vergaand, lijkt op aardig wat steun te kunnen rekenen. Diplomaten zagen in de voorbereidende vergadering voorzichtig enthousiasme voor het idee van het afromen van de winsten van de grote leveranciers van groene energie. Zij zouden bijvoorbeeld meer belasting kunnen betalen en regeringen zouden dat geld kunnen gebruiken om mensen met een laag inkomen te steunen. Ook voor het idee om winsten uit fossiele energie extra te belasten lijkt steun te bestaan.

De commissie deed woensdag ook vast het idee uitgaan dat de EU tijdelijk haar staatssteunregels kan opschorten, zodat nationale regeringen hun energiebedrijven kunnen steunen. Die staan door de hoge prijzen op veel plekken op omvallen.

Echte besluiten komen later

Tot echte besluiten zal het vrijdag niet komen. De ministers hebben nog geen officieel voorstel gekregen om over te praten, maar moeten vooral proberen om niet allemaal een andere kant op te lopen, waardoor nationale maatregelen elkaar in de weg gaan zitten. Veel van de ideeën zijn ook meer gezamenlijke afspraken dan regels, omdat bijvoorbeeld belastingmaatregelen nationale bevoegdheden zijn.

De komende tijd zullen de lidstaten nog vaker vergaderen over wat ze precies gaan doen. In de eerste week van oktober moet er dan definitief duidelijkheid zijn. In Nederland, waar heel wat burgers op 1 oktober van tarief wisselen, zijn dan de meeste nieuwe energiecontracten al ingegaan.

