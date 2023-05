Nederland probeert natuurplan van Timmermans tegen te houden

Eurocommissaris Frans Timmermans moest gisteren in Straatsburg met Europarlementariërs in de slag over een steeds groter groeiende politieke crisis rond de natuurherstelwet.

De natuurherstelwet is nog geen wet, maar een plan van de Europese Commissie om de biodiversiteit in Europa te verbeteren. Lidstaten moeten van dat plan maatregelen nemen om de leefgebieden van kwetsbare dieren- en plantensoorten te beschermen. Deze gebieden mogen volgens het plan niet verslechteren, ook als ze buiten beschermde natuurgebieden liggen.

Dat verslechteringsverbod is in Nederland in slechte aarde gevallen. In Den Haag bestaat de vrees dat het ervoor kan zorgen dat het land nog verder op slot gaat, waardoor er geen huizen of windmolens kunnen worden gebouwd en geen stroomkabels kunnen worden gelegd.

Verschillende planeten

Met die boodschap kwam stikstof-minister Christianne van der Wal dinsdag naar Straatsburg. Zij vroeg er aan Nederlandse Europarlementariërs de wet tegen te houden. Bij haar eigen VVD vond ze een luisterend oor, net als bij het CDA. Delegatieleider Esther de Lange was al tegen de wet en zij weet zich sinds vorige week gesteund door haar partij, de EPP. Die vormt met meer dan 180 leden de grootste fractie in het Europees Parlement.

De Lange sprak woensdag met Timmermans, die zegt dat de Nederlandse vrees ongegrond is. De Lange: “Soms vraag ik me af: ben ik nou tegelijk op twee verschillende planeten?”

Timmermans heeft De Lange toegezegd dat hij de impact van de wet in kaart zal brengen. Dat doet hij ook voor Van der Wal. “Voor mij is het heel belangrijk dat we nu ook met Den Haag om de tafel gaan zitten”, zei Timmermans na afloop. “Zodat we precies van ze kunnen horen waar ze de zorgen zien.”

