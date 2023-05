Nederland overweegt nieuwe raketten voor Oekraïne

Europese bondgenoten van Oekraïne, waaronder Nederland, hebben wapenfabrikanten gevraagd offertes uit te brengen voor raketten met een bereik tot driehonderd kilometer, bedoeld voor Oekraïne.

De meest verreikende raketten waarover het Oekraïense leger nu beschikt, halen ongeveer zeventig kilometer. Die worden afgevuurd met Himars-installaties. Daarmee kunnen ook raketten worden afgeschoten met een bereik van driehonderd kilometer, zogeheten Atacms, die allang hoog op de verlanglijst van Oekraïne staan.

De Verenigde Staten weigeren deze raketten van Amerikaanse makelij te leveren. Omdat ze schaars zijn, en uit vrees voor escalatie, omdat Oekraïne daarmee doelen op Russisch grondgebied zou kunnen aanvallen. De VS hebben in februari wel GLSDB-raketten beloofd, met een bereik van 150 kilometer, die Oekraïne pas eind dit jaar geleverd zou krijgen.

Gelanceerd vanaf de grond, vanaf schepen of door vliegtuigen

Nederland en andere Europese landen, die samenwerken in het International Fund for Ukraine (IFU), overwegen Oekraïne wel raketten te bezorgen met net zo’n groot bereik als de Atacms. IFU vroeg begin deze maand op zijn site fabrikanten om raketten met een bereik ‘tot driehonderd kilometer’, die vanaf de grond (bijvoorbeeld met Himars-instalaties), vanaf schepen of door vliegtuigen kunnen worden gelanceerd.

Nederland heeft in november 100 miljoen euro in het fonds gestort. Andere landen die deelnemen aan het IFU zijn het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken en Zweden. Het Nederlandse ministerie van defensie benadrukt op vragen van Trouw dat er ‘nog geen selectie is gedaan van een specifiek systeem’. Daarover beslissen de landen gezamenlijk.

Volgens Britse en Amerikaanse media heeft het IFU, met name het Verenigd Koninkrijk, wel een raket met de gewenste specificatie op het oog: de Storm Shadow. Deze kruisraketten van Europese makelij, kostprijs ruim 2 miljoen euro per stuk, zijn geschikt om gelanceerd te worden met vliegtuigen die Oekraïne al bezit.

Voorwaarde bij levering

In februari drong de Oekraïense minister van defensie Oleksii Reznikov bij EU-functionarissen aan op raketten voor de langere afstand. “Als we kunnen toeslaan op een afstand tot driehonderd kilometer zou het Russische leger zich niet kunnen verdedigen en moet het verliezen.”

Reznikov zei toen te kunnen ‘garanderen’ dat Kiev de wapens niet tegen doelen in Rusland inzet: “We hebben genoeg doelen in de bezette gebieden van Oekraïne, en we zijn bereid de doelen te coördineren met onze partners.”

Gevraagd of Nederland Oekraïne voorwaarden zou stellen voor gebruik van dergelijke raketten, laat het ministerie weten: “Bij leveringen geven we als voorwaarde mee dat Oekraïne zich aan het internationaal recht houdt”.

Aanvallen op de Krim als ‘rode lijn’

In principe zou Oekraïne met Storm Shadow-raketten marinebasis Sebastopol, op de door Rusland geannexeerde Krim, kunnen aanvallen. De Krim is internationaal erkend Oekraïens grondgebied. Maar Kiev vermijdt het om aanvallen daar, die algemeen aan Oekraïne worden toegeschreven, op te eisen. Sommige bondgenoten vrezen dat Moskou aanvallen op de Krim als ‘rode lijn’ ziet.

Rusland heeft in Sebastopol een marinebasis, die het voor de annexatie in 2014 huurde van Oekraïne. Rusland gebruikt de basis ook voor aanvallen op Oekraïne. “De Zwarte Zeevloot zou Sebastopol al hebben verlaten als Oekraïne Storm Shadow had”, zei Ben Hodges, oud-commandant van de Amerikaanse troepen in Europa, dinsdag in The Guardian.

Washington maakt zich geen zorgen als de Europeanen straks vooroplopen met levering van lange-afstandsraketten. Elk land maakt zijn ‘eigen soevereine beslissingen’ over wapensteun, zegt een Pentagon-woordvoerder in The Washington Post.

Beeld Bart Friso

Lees ook:

Oekraïne sticht verwarring met aanvallen in Rusland

De schade bleef beperkt, maar de boodschap was helder: Oekraïne kan Rusland op eigen grondgebied treffen.