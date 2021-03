Nederland mort over blokkade export vaccins uit de EU, maar is in de minderheid

De Europese Commissie begeeft zich op glad ijs met versterkte dreigementen om de export van covidvaccins te blokkeren. Een aantal vrijhandelsgezinde landen binnen de EU, waaronder Nederland, is niet enthousiast over de voorstellen die de commissie woensdag presenteerde. Aangezien zij in de minderheid zijn, kunnen ze het verscherpte toezicht niet tegenhouden en zullen ze exportzendingen moeten blokkeren als de commissie daartoe opdracht geeft.

Ook de Britten morren, omdat het toch al gehate Brussel het vooral op hun land lijkt te hebben gemunt. Hier en daar valt het woord ‘vaccinoorlog’. Om die te voorkomen, zijn Brussel en Londen al enige dagen koortsachtig met elkaar aan het overleggen. Dat lijkt de goede kant op te gaan.

Wederkerigheid en proportionaliteit

In het commissievoorstel worden de criteria aangescherpt voor het exporttoezicht dat sinds 1 februari van kracht is. De twee nieuwe sleutelwoorden zijn wederkerigheid en proportionaliteit. Wat dat eerste punt betreft verwacht de commissie dat landen die vaccins vanuit de EU binnenkrijgen, maar zelf ook produceren, iets terugsturen. Zo zijn er de afgelopen weken ruim 40 miljoen vaccindoses van de EU naar het Verenigd Koninkrijk gegaan. Andersom zijn dat er nul.

Bij de proportionaliteit weegt Brussel voortaan mee hoever een ander land is gevorderd in de vaccinatiecampagne en hoe ernstig de pandemie daar op dat moment huishoudt. Als de situatie in de EU nijpender is, kan dat een reden zijn om exportzendingen te blokkeren. Vooral de activiteiten van AstraZeneca, dat veel minder aan de EU levert dan afgesproken, worden in de gaten gehouden.

Vaccinnationalisme

Intussen is 45 procent van de Britse bevolking ten minste één keer ingeënt, tegenover minder dan 14 procent in de EU. Die traagheid – die vele oorzaken kent – leidt tot grote frustratie in de EU-landen.

Vooral het VK beschuldigt de EU al een tijdje van ‘vaccinnationalisme’. Brussel werpt dat verre van zich. Keer op keer wijst de commissie erop dat de EU wereldkampioen vaccins exporteren is. Sinds 1 februari hebben farmabedrijven 380 exportverzoeken gedaan in EU-landen, waarvan er slechts één is geweigerd: een partij van 250.000 AstraZeneca-vaccins met bestemming Australië.

Andere landen hebben weliswaar nooit daadwerkelijk besloten tot exportbeperkingen, maar in de praktijk laten velen van hen simpelweg niets uit hun land ontsnappen. “De Verenigde Staten geven voorrang aan vaccins voor de Amerikanen”, zegt een hoge EU-functionaris. “Het Verenigd Koninkrijk prioriteert ook, dat wil zeggen: er komen geen doses vanuit het VK naar de EU. India kijkt ook naar zo’n prioriteitsmechanisme. Als je naar het wereldwijde plaatje kijkt, zie je dat er de facto exportverboden van kracht zijn.”

EU-top per beeldverbinding

De 27 regeringsleiders zullen de hele covid- en vaccinatiesituatie donderdag per beeldverbinding bespreken tijdens een EU-top. Dat had een fysieke bijeenkomst in Brussel moeten zijn, maar de derde besmettingsgolf laat dat niet toe.

Premier Rutte, doorgaans voorvechter van de vrije markt, liet zich woensdag neutraal uit over het nieuwe exportregime. “Je moet terughoudend zijn om internationale goederenstromen te onderbreken, maar er kunnen goede redenen zijn om het wel te doen. Ik steun de commissie in haar pogingen om maximale transparantie te krijgen over waar de spullen zich bevinden.”

In Brussel is de scepsis hier en daar groter. “Wij verwelkomen dit niet”, zegt een diplomaat. “Het zou kunnen dienen als stok achter de deur, maar het is niet de bedoeling dat het wordt ingezet. Zo ja, dan moet je heel goed uitleggen wat precies het doel is en wat de consequenties zijn als de EU zo gaat ingrijpen in de vrijhandel.”

Lees ook:

Teleurstelling, maar ook begrip bij Australië na blokkade EU van export vaccins

Italië maakte begin deze maand als eerste gebruik van een EU-noodmaatregel en houdt de verzending tegen van 250.000 doses van het AstraZeneca-vaccin.

Een nieuwe post-brexit-irritatie: ruzie tussen EU en Verenigd Koninkrijk over vaccins

De Britse regering is boos op ‘EU-president’ Charles Michel. Die beschuldigt Londen van een verbod op vaccinexport.