Nederland moet Natuurherstelwet slikken

De Nederlandse minister Van der Wal strijdt al maanden de Natuurherstelwet, die uit de koker van haar landgenoot Eurocommissaris Frans Timmermans komt. De wet moet ervoor zorgen dat de natuur in Europa weerbaarder wordt. Steden moeten groener en daardoor koeler worden, veengebieden moeten natter worden en op landbouwgrond moet meer natuur staan.

Nederland was vanaf het begin mordicus tegen de wet. Niet datgene wat ermee wordt beoogd zou funest zijn, maar de mogelijkheid dat een rechter de wetgeving strenger gaat uitleggen. Daarom probeert Van der Wal al maanden om de wet een halt toe te roepen.

Zware onderhandelingsrondes

Vorige week stemden de Europese ministers van natuur in Luxemburg over de Natuurherstelwet. Aan de stemming waren zware onderhandelingen vooraf gegaan. Problematisch was dat landen niet dezelfde bezwaren hadden: als Nederland vroeg om een uitzondering voor dichtbevolkte landen, was zo’n uitzondering juist voor andere landen een reden om tegen te gaan stemmen.

Uiteindelijk was er een compromis bereikt waarover niet eens meer gestemd hoefde te worden, zo groot was de meerderheid. Dat betekent ook dat verdere pogingen van Nederland om de wet nog verder af te zwakken, steeds minder kansrijk worden.

De lidstaten moeten nog gaan onderhandelen met het Europees Parlement, waar de christendemocraten ook mordicus tegen deze wet zijn.

Een groot winstpunt voor Van der Wal is dat een zogenaamd ‘verslechteringsverbod’, dat bepaalt dat natuur niet slechter mag worden, is veranderd in een ‘inspanningsverplichting’. Nu heeft Nederland nog één zorg, zegt Van der Wal, die vreest dat het nodig zal zijn om een heel nieuwe vergunningensysteem op te tuigen voor deze wet.

In de vangrail

“Nederlandse rechters interpreteren de Europese regelgeving heel strikt, dus ik ben bang dat we onszelf weer in de vangrail rijden, met alle juridische ellende van dien”, zei ze na afloop van de vergadering. Andere landen hebben dat probleem minder.

Tegen biodiversiteit of natuurherstel is Van der Wal niet. “Omdat Nederland zo klein is, zijn bijna alle bouw- en infra-activiteiten dichtbij Natura 2000-gebieden. Het effect daarop moeten we steeds beschrijven, maar dat geldt dan bijna voor heel Nederland. Dat is de reden dat we hier moeite mee hebben”, legt ze uit.

Volgens de Europese Commissie zijn de Nederlandse bezwaren vooral gebaseerd op vrees voor wat een rechter mogelijk zal zeggen, meer dan op het voorstel. Dat geeft lidstaten alle ruimte om de doelen van eerst 30 procent natuurherstel en later meer, zelf in te vullen.

Lees ook:

Natuurherstelwet in Europees Parlement niet afgewezen, maar dat is dan ook alles

Frans Timmermans is er nog niet. De natuurherstelwet bestaat nog, maar er is in Europees parlement nog het nodige gesteggel over te verwachten.