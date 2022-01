Nederland komt in Brussel alleen te staan: wet voor meer vrouwen in bedrijfstop op komst

Nederland komt in Brussel alleen te staan. Het trok de afgelopen jaren met Duitsland op tegen een Europees vrouwenquotum, maar de nieuwe regering in Duitsland heeft een ander standpunt. Dat betekent dat na jaren stilstand plotseling de weg naar een verplicht hoger percentage vrouwen in de besturen van beursgenoteerde bedrijven open ligt.

De Europese Commissie stelde in 2012 voor om bedrijven te verplichten om minstens twee vijfde van hun besturen uit vrouwen te laten bestaan. Deden ze dat niet, dan konden ze voortaan fluiten naar Europese subsidies.

Dat voorstel werd nooit een wet, omdat de lidstaten dwarslagen. Nederland maakte deel uit van de dwarsliggers. Het land wilde liever zelf regelen dat er meer vrouwen aan de top kwamen.

Officieel is dat nog altijd het standpunt van Nederland, want de nieuwe regering heeft zijn standpunt hierover nog niet bepaald. Maar als Nederland volhoudt, dan verliest het het pleit in Brussel waarschijnlijk alsnog. De nieuwe Duitse regering is voorstander van de Europese regeling en daarmee kantelen de verhoudingen. Plotseling is een meerderheid van de lidstaten voor.

Geen seconde te verliezen

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, wil geen seconde verloren laten gaan. Afgelopen week nodigde zij een groep van vier vrouwelijke Europarlementariërs uit om te zeggen dat zij nog het komend half jaar hernieuwde onderhandelingen over de wet uit 2012 wil afronden.

Onder die vier waren twee Nederlanders: Lara Wolters van de PvdA en Samira Rafaela van D66. Von der Leyen vroeg hen of ze zich met haar willen inzetten voor de wet.

Het anderhalf uur durende onderhoud tussen de parlementsleden en de commissievoorzitter was uitzonderlijk. De twee partijen ontmoeten elkaar zelden persoonlijk.

Belang

Wolters: “Het gaf aan hoeveel belang Von der Leyen hieraan hecht. Ze vertelde dat ze zelf was veranderd van tegenstander in voorstander van een quotum. Dat ze in haar opleiding tot arts zo onder de indruk was geweest van haar vrouwelijke medestudenten en ervan overtuigd was dat haar generatie zou doorbreken. Nu ziet ze die medestudenten nergens meer.”

Von der Leyen vertelde ook dat ze al met Emmanuel Macron had gesproken over dit onderwerp, omdat Frankrijk tot juli voorzitter is van de Europese Raad. “Ook Macron wil nog dit half jaar deze kwestie geregeld hebben”, brieft Wolters de boodschap van Von der Leyen door.

Inspanningen opschroeven

Als de Europese wet wordt aangenomen, betekent dat voor Nederland dat het zijn inspanningen moet opschroeven. Sinds 1 januari van dit jaar moet 30 procent van de top in bedrijven uit vrouwen bestaan. Duitsland kent een gelijksoortige regel.

Bovendien worden de sancties voor bedrijven die zich niet aan de regels houden in de Europese regeling strenger. Zo zouden bedrijven die niet voldoen geen aanspraak kunnen maken op Europese subsidies.

In Frankrijk is sinds vorig jaar een wet van kracht waarin eerst dertig, en vanaf 2030 veertig procent van de bestuursleden uit vrouwen moet bestaan. Wie niet meedoet, krijgt een boete. Die aanpak lijkt sterk op het Europese voorstel.

Lees ook:

Na lang gesteggel gaat het vrouwenquotum voor topbedrijven in. Leidt dit tot meer gelijkheid?

Grote bedrijven worden vanaf 1 januari verplicht om meer vrouwen in de top te benoemen. Noorwegen, Italië, Frankrijk en Spanje gingen ons al voor. Leidt dit tot meer gelijkheid in alle lagen van een organisatie?