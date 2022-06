Nederland houdt als enige poot stijf: geen coronamiljarden naar Polen

De 27 ministers van financiën, die bij elkaar komen in Luxemburg, hebben hun standpunten al bepaald. Zoals de Europese Commissie al voorstelde, gaan ze de uitkering van tientallen miljarden aan Polen goedkeuren.

De Europese Commissie hield het geld lang achter, omdat Polen bezig was om zijn onafhankelijke rechtspraak de nek om te draaien. Maar nu krijgt Polen het geld alsnog, zij het onder strenge voorwaarden.

Die voorwaarden gaan allemaal over de Poolse tuchtkamer, die moet verdwijnen voor Brussel het geld op een Poolse rekening zet. Rechters die door die tuchtkamer uit hun ambt zijn gezet moeten hun zaak opnieuw bij een onafhankelijke rechtbank kunnen bepleiten. Pas als dat helemaal is gebeurd, krijgt Polen het complete bedrag, maar eerder in het traject zijn er ook bedragen beschikbaar.

Nederland stelt zich het meest principieel op van alle Europese landen. Dat bleek al enigszins toen de Europese Commissie de uitkering goedkeurde, twee Eurocommissarissen waren daartegen: de Frans Timmermans en de Deense Margarete Vestager.

Minister Kaag onthoudt zich van stemming

Nu blijkt Nederland het enige land te zijn waar nog altijd zulke sterke twijfels leven. Minister Sigrid Kaag van financiën zal zich van stemming onthouden.

Nederland heeft ook met België, Zweden en Denemarken een stemverklaring geschreven waarin de Commissie wordt verzocht om ‘heel zorgvuldig’ na te gaan of Polen inderdaad aan de gevraagde voorwaarden heeft voldaan voordat er geld komt.

De vier landen, waarvan de andere drie wel voor stemmen, zijn bezorgd dat de ontslagen rechters niet meteen weer aan het werk mogen en vraagt of landen aan de handrem mogen trekken als de situatie in Polen sterk lijkt af te wijken van wat Brussel vraagt.

Polen heeft nu zijn verzet tegen een wereldwijde minimumbelasting van 15 procent laten varen. Het lijkt erop dat het vrijgeven van het coronageld daarvoor een voorwaarde was, maar dat ontkent Warschau.

Europarlement heeft ‘ernstige bezwaren’

Vorige week kreeg de Europese Commissie nog stevige kritiek van het Europees Parlement vanwege het plan om Polen alsnog zijn miljarden te geven. Het nam een motie aan waarin het verklaarde dat er in het parlement ‘ernstige bezwaren’ leven tegen de 35,4 miljard coronaherstelgeld waarover Polen binnenkort kan beschikken.

Het Europarlement heeft de lidstaten gevraagd om vrijdag extra voorwaarden te verbinden aan het geld. Polen zou alle voorgaande uitspraken van het Europese Hof van Justitie moeten hebben ingevoerd voordat het de pinpas kan trekken. De lidstaten zouden ook moeten eisen dat de rechters die onrechtmatig door de tuchtkamer zijn ontslagen, eerst hun baan terug moeten krijgen.

