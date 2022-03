Nederland gaat zeventien Russische spionnen het land uitzetten

Zij hebben twee weken de tijd om het land te verlaten. Het kabinet nam het besluit omdat de groep een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt, aldus Hoekstra. De minister kon niet zeggen of de spionnen informatie buit hebben gemaakt die gevoelig of zelfs gevaarlijk is voor Nederland. De Russische ambassadeur is dinsdag ontboden en geïnformeerd over de beslissing van het kabinet.

De minister noemt de kans “aannemelijk” dat er een Russische tegenreactie komt. “Maar of dat gebeurt, moeten we afwachten.” Hoekstra kan niet bevestigen dat spionnen op heterdaad zijn betrapt. “Het gaat om een algemene maatregel”, zegt de minister. Het kabinet is tot de uitzetting overgegaan nadat het door de Nederlandse veiligheidsdiensten “van informatie is voorzien”.

De zeventien kunnen niet in beroep gaan tegen de beslissing. Na hun vertrek zijn er nog 58 Russische diplomaten werkzaam in Nederland. Het besluit is genomen “in afstemming met een aantal gelijkgestemde landen”.

Nederland wijst 17 Russische inlichtingenofficieren uit die onder diplomatiek dekmantel verbonden zijn aan de Russische vertegenwoordigingen in NL. Dat gebeurt n.a.v. informatie van de AIVD en MIVD. Deze inlichtingenofficieren zijn een bedreiging voor de veiligheid van NL. 1/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) 29 maart 2022

Ook België zet Russen uit

Ook andere Europese landen zetten een aantal Russische diplomaten het land uit. België wijst 21 Russen uit die het verdenkt van spionage, zegt minister Sophie Wilmès van Buitenlandse Zaken. Ierland houdt het bij vier Russen die zich niet aan ‘internationale diplomatieke gedragsregels hebben gehouden.

De uitwijzing door België heeft niets te maken met de Russische oorlog tegen Oekraïne, benadrukte Wilmès in het Belgische parlement. De maatregel is volgens haar enkel ingegeven door ‘de nationale veiligheid’. De 21 Russen werkten op de ambassade in Brussel en op het consulaat in Antwerpen. Die blijven volgens Wilmès wel open.