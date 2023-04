Nederland en Denemarken kopen moderne tanks voor Oekraïne

Nederland – dat zelf geen tanks heeft – koopt samen met Denemarken veertien moderne Leopard 2-tanks, om die vervolgens naar Oekraïne te sturen. Dat heeft defensieminister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer geschreven. De tanks komen uit de voorraad van Duitsland. Ze moeten nog wel worden opgeknapt en klaargemaakt voor het slagveld. Waarschijnlijk kan Oekraïne pas volgend jaar over de gevechtstanks beschikken.

De veertien Leopards kosten 165 miljoen euro. Nederland en Denemarken betalen elk de helft daarvan. “Met de Leopard 2 A4-gevechtstank kan Oekraïne overwicht krijgen op het gevechtsveld”, aldus Defensie. “De Oekraïners lieten de afgelopen weken al zien dat ze in korte tijd kunnen leren de tank te bedienen.”

De toezegging over de Leopard 2’s komt boven op een eerdere afspraak die Nederland in februari samen met Duitsland en Denemarken maakte over de levering van zeker honderd tanks van het oudere type Leopard 1. Ook die komen uit de Duitse voorraad en moeten worden opgeknapt, maar zijn wel sneller beschikbaar.

260 miljoen voor artilleriemunitie

Verder maakte het ministerie van defensie donderdag bekend dat Nederland in totaal 260 miljoen euro bijdraagt aan twee aparte trajecten voor de gemeenschappelijke inkoop van artilleriemunitie van 155 millimeter. De Oekraïense strijdkrachten hebben daaraan veel behoefte.

Vrijdag is er periodiek overleg van defensieministers van meer dan vijftig landen die Oekraïne steunen, de zogeheten Ramstein-groep. Ze komen bijeen op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in Duitsland. Bij het vorige Ramstein-overleg stonden de tekorten aan munitie centraal. Naar verwachting zal de Oekraïense minister Reznikov dit keer vooral pleiten voor westerse levering van meer luchtafweer.

Reznikov bevestigde woensdag dat de eerste Patriot-luchtafweersystemen in zijn land zijn gearriveerd. Die zijn geleverd door Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. “Vandaag wordt onze mooie Oekraïense lucht veiliger”, tweette de minister, met een dankbetuiging aan de drie landen.

Er zijn al maandenlang speculaties over een lente-tegenoffensief van de Oekraïense strijdkrachten tegen het Russische invasieleger. Volgens militaire experts is een effectieve verdediging tegen Russische luchtaanvallen essentieel voor het welslagen van een eventueel grondoffensief. Tot nu toe heeft de Russische luchtmacht weinig indruk kunnen maken in Oekraïne, maar er zijn berichten dat Rusland veel gevechtsvliegtuigen en -helikopters aan het verzamelen is in de buurt van de frontlinies.

Navo-baas Stoltenberg bezoek Kiev

Donderdag heeft Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg een bezoek gebracht aan de Oekraïense hoofdstad Kiev en aan president Volodymyr Zelensky. Het was voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog dat Stoltenberg in Oekraïne was. Het bezoek zal door het Kremlin als een provocatie worden beschouwd: Moskou probeert juist uit alle macht te voorkomen dat Oekraïne Navo-lid wordt. Het bondgenootschap heeft Zelensky uitgenodigd voor de Navo-top van juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

