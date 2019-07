Nederland bezorgd over situatie rond ingenomen tanker bij Iran

Iran heeft de olietanker vrijdag in beslag genomen in de Straat van Hormuz. Het schip en zijn 23-koppige bemanning liggen nu in de haven van Bandar Abbas. De Britse minister van buitenlandse zaken Jeremy Hunt heeft Iran gewaarschuwd dat het de grootste verliezer wordt als het de Britse tanker nog langer vasthoudt. “Dit is compleet onacceptabel, we zullen hard, maar bedachtzaam reageren. We hebben geen militaire opties besproken, maar denken aan een diplomatieke manier om het op te lossen”, aldus Hunt.

Nederland is ernstig bezorgd over de inbeslagname van een schip in de Straat van #Hormuz. De vrije en ongehinderde doorvaart van schepen is van groot belang. Zaak dat #Iran het schip en de bemanning snel vrijlaat. Nederland is solidair met de Britten. Ministerie van Buitenlandse Zaken

Frankrijk en Duitsland veroordeelden de daden van Iran al eerder op zaterdag. De Nederlandse regering schrijft in een verklaring op Twitter: ‘De vrije en ongehinderde doorvaart van schepen is van groot belang. Zaak dat Iran het schip en de bemanning snel vrijlaat.’

Het schip Stena Impero werd door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) in beslag genomen vanwege het niet naleven van de internationale regels, aldus Iran. Volgens de IRGC werd de tanker geëscorteerd door een Brits marineschip. De bemanning van de oorlogsbodem zou hebben geprobeerd de inbeslagname te verhinderen maar de Iraanse militairen zagen toch kans de tanker mee te nemen.

Verhoudingen zijn al gespannen

Volgens een Iraans persbureau was de tanker betrokken bij een ongeluk met een vissersboot en negeerde de bemanning hulpverzoeken. Maar rederij Stena Bulk zegt dat de tanker zich aan alle regels hield en zich in internationale wateren bevond. Het schip zou geen lading vervoeren.

De verhoudingen tussen Iran en een aantal westerse landen zijn zeer gespannen, mede doordat de Britse marine begin juli een Iraanse tanker in Gibraltar aan de ketting legde op verdenking van overtreding van de EU-sancties tegen Syrië. Die maatregel werd door de rechter in Gibraltar met dertig dagen verlengd.

De verhoudingen leken eerder juist wat opgewarmd, toen Iran ontkende dat er een drone vermist zou zijn.

VS gaan weer militaire troepen in Saudi-Arabië stationeren

Met het oog op de Iraanse militaire dreiging sturen de Verenigde Staten militaire troepen, waaronder jagers, luchtverdedigingsraketten en waarschijnlijk meer dan 500 soldaten, naar een Saudische luchtmachtbasis.