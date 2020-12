Navo zoekt met ruziënde partners naar een antwoord op China

Een harde botsing, zo omschrijven aanwezigen de ruzie tussen de Turkse minister van buitenlandse zaken Mevlüt Çavuşoğlu en zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo. Op een (virtuele) bijeenkomst van de Navo-ministers van buitenlandse zaken dinsdag en woensdag maakte Pompeo Turkije harde verwijten, aldus de goed ingevoerde site politico.eu. Op de valreep, want Pompeo is net als zijn baas Donald Trump op weg naar de uitgang.

Turkije zorgt al langer voor onrust in het Navo-huis. Het vaart een eigen koers in de burgeroorlogen in Libië in Syrië, maakt ruzie met Griekenland om gas in de Middellandse Zee en papt gevaarlijk aan met Rusland door de aanschaf van een Russisch wapensysteem. Turkije verwijt op haar beurt de VS en Frankrijk hun steun aan Armenië in het conflict om de enclave Nagorno-Karabach.

'Hersendode’ alliantie

De interne onrust verstoorde de ministerstop, die draaide om de toekomst van de Navo. De militaire alliantie wil haar vleugels uitslaan en helpen in de strijd tegen pandemieën, klimaatverandering en terrorisme, aldus een nieuwe strategie waarover de Navo-leiders volgend jaar zullen beslissen. De noodzaak voor zo’n nieuwe strategie was zonneklaar, nadat de Franse president Macron de organisatie in 2019 ‘hersendood’ had verklaard.

Comateus is de Navo niet, maar de problemen zijn groot. ‘Gevaarlijk’, zo noemt het rapport de ‘interne politieke discrepanties’. Niet eerder had het bondgenootschap zoveel te stellen met eigen lidstaten, die strategische besluiten met een veto kunnen dwarsbomen. Zo verhindert Hongarije een steviger band met Navo-partner Oekraïne. Ook daar is de invloed van Rusland op de Hongaarse premier Orbán merkbaar.

De Navo zoekt daarom naar nieuwe overleg- en besluitvormen. Die wijzen allemaal in de richting van een bredere, meer politieke rol van de Navo en nauwere samenwerking met de EU. ‘Navo heeft een politieke dimensie nodig, naast militaire aanpassing’, aldus de conceptstrategie. In die zin groeien de EU en Navo een klein beetje naar elkaar toe, aangezien de EU juist meer inzet op veiligheid en gezamenlijke defensie.

Hogere uitgaven voor defensie

Een complicerende factor zijn de benodigde investeringen in defensie, ook om de Navo aan te passen aan cyberdreigingen en nieuwe technologieën. De Europese partners blijven sterk achter – iets waar Trump regelmatig boos om was. De miljardenkosten van de pandemie zullen een snelle inhaalrace in de uitgaven nog lastiger maken.

En dat terwijl de machtsverhoudingen in de wereld verschuiven en Navo de blik verder weg wil richten, op China. De vorige grote Navo-strategie dateerde van vóór de crisis in Oekraïne in 2014 en is dus nodig aan vernieuwing toe. Sindsdien zorgden de burgeroorlog in Oekraïne, de spanningen met Rusland en de dreiging van Islamitische Staat dat Navo haar klassieke rol als verdediger van het Europese grondgebied met hernieuwd elan oppakte. Het beheersen van de Russische dreiging blijft belangrijk, net als de trainingsmissie in Afghanistan. Daarnaast moet de organisatie een antwoord vinden op de groeiende macht van China.

Onder Trump knetterde het hard met China. Het is niet waarschijnlijk dat president Biden hierin anders zal opereren, behalve in stijl en tact. Biden stond als vicepresident onder Obama zeer kritisch tegenover China’s militaire optreden aan zijn zuidflank. China liet dinsdag alvast weten dat het ‘uitkijkt naar dialoog’ en hoopt dat de Navo ‘de correcte visie op het land’ zal hanteren.

Lees ook:

EU smacht naar Joe Biden en stelt vast een agenda op

Na vier jaar Donald Trump, die de EU ziet als ‘vijand’, hoopt Brussel weer normaal zaken te kunnen doen met de nieuwe Amerikaanse president.