Navo-vredesmacht Kosovo in lastig parket na ‘veldslag’ bij Zvecan

Traangas, flitsgranaten en gevechten: het leek maandag wel een veldslag bij het gemeentehuis van Zvecan in Noord-Kosovo. Meer dan vijftig Serviërs raakten gewond, net als dertig militairen van de Navo-vredesmacht KFOR. Het gaat om negentien Hongaren en elf Italianen.

Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië, maar Belgrado erkent de onafhankelijkheid niet. Al meer dan tien jaar onderhandelen Servië en Kosovo over normalisatie van de verhoudingen, maar dat leidt nauwelijks tot resultaat.

Aanleiding voor het recente geweld zijn de verkiezingen die ruim een maand geleden in vier gemeenten in Noord-Kosovo werden gehouden. Daar wonen vrijwel uitsluitend Serviërs. Zij boycotten de verkiezingen, vooral vanwege de aanleiding om ze te houden. Niet lang daarvoor hadden Serviërs zich teruggetrokken uit alle Kosovaarse overheidsinstellingen, boos omdat de tussen Pristina en Belgrado afgesproken autonomie voor Serviërs in dat gebied maar niet van de grond komt. Onder hen waren ook de burgemeesters, dus moesten er nieuwe verkiezingen komen, redeneerde Pristina.

Zwaarbewapende politie

De opkomst was nog geen 4 procent, al dan niet vanwege de oproep van de regering in Belgrado aan Serviërs om niet te gaan stemmen. Niet verrassend: in alle vier de gemeenten werd een Albanese kandidaat de grootste. Toen die vrijdag aan hun werk wilden beginnen, ging het mis. Serviërs gingen de straat op om te voorkomen dat zij hun plek in het gemeentehuis konden innemen. De regering in Kosovo stuurde zwaarbewapende politie om toegang tot de gemeentehuizen te forceren. Ook toen al vielen er gewonden.

Maandag besloot KFOR, de 4000 man en vrouw sterke Navo-macht die sinds het einde van de oorlog in 1999 de vrede in Kosovo bewaakt, tussenbeide te komen. Wat er in Zvecan precies gebeurde, is lastig te zeggen. Er zijn verschillende versies. De woede richtte zich ook op journalisten, van wie er enkele werden aangevallen. Feit is dat de vlam in de pan sloeg en dat er aan het eind van de dag meer dan tachtig gewonden te betreuren vielen.

Nog los van het geweld is de nu ontstane situatie voor KFOR een ingewikkelde. De Navo-troepenmacht is een van de weinige instellingen die zowel Serviërs als Albanezen in Kosovo vertrouwen. Door rechtstreeks in gevecht te raken met demonstrerende Serviërs is het voor die laatsten makkelijker om de neutrale rol van KFOR in twijfel te trekken.

De Italiaanse commandant gaf een verklaring af waarin hij de onpartijdigheid van de troepenmacht benadrukte. “Om gevechten tussen de partijen te voorkomen, en het risico op escalatie te minimaliseren, hebben onze vredestroepen levensbedreigende situaties van Serviërs en Albanezen in Kosovo verhinderd. Beide partijen moeten volledige verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurd is en verdere escalatie voorkomen.”

De organisatie stuurt meer troepen naar Kosovo. Hoeveel, is niet bekend.

EU en Verenigde Staten roepen op tot dialoog

Zoals vaker bij escalaties in Kosovo roepen de Europese Unie en de Verenigde Staten de partijen op tot dialoog. Opvallend is deze keer dat de regering in Kosovo direct in sterke bewoordingen de zwartepiet kreeg toegespeeld. “De VS veroordelen het besluit van de regering van Kosovo om gemeentehuizen in het noorden met geweld te betreden”, zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken vrijdag al. “Daardoor zijn de spanningen sterk en onnodig geëscaleerd.”

EU-buitenlandchef Josep Borell overlegde met de Servische president Aleksandar Vucic en de Kosovaarse premier Albin Kurti. Hij riep de Servische demonstranten op geen geweld te gebruiken, maar verwacht vooraleerst van de instituties in Kosovo dat zij de politie weghalen uit de gemeentehuizen in het noorden van Kosovo.

Dinsdag was de situatie in Noord-Kosovo gespannen maar rustig. Opnieuw vormden Serviërs een cordon rond gemeentehuizen om te voorkomen dat de burgemeesters werden geïnstalleerd. Ze zeggen daarmee door te gaan totdat die laatsten zich terugtrekken.

