Navo-toetreding Zweden kan vertraging oplopen na nieuwe koranverbranding

De Zweedse politie heeft toestemming gegeven voor een anti-islam­demonstratie voor een moskee, woensdag in de hoofdstad Stockholm. Een Irakese vluchteling scheurde bij de moskee een aantal pagina’s uit een koran en stak die vervolgens in brand. Ook legde hij volgens de krant Aftonbladet stukken spek op de koran, omdat varkens in de islam onreine dieren zijn.

Het protest komt op een gevoelig moment. Zweden wil toetreden tot de Navo, maar Navo-lid en moslimland Turkije dreigde eerder al zijn veto uit te spreken als Stockholm niet tegemoet zou komen aan zijn wensen, waaronder een verbod op koranverbandingen.

In februari waarschuwde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan voor de gevolgen als de Zweedse autoriteiten koranverbandingen zouden toestaan. Zweden kon dan het lidmaatschap van de Navo wel vergeten. Eerder had een extreemrechtse politicus toestemming gekregen om een koran te verbranden voor de Turkse ambassade in Stockholm, waarop de Turkse regering uit protest alle geplande ontmoetingen met de Zweedse regering annuleerde.

Vrijheid van meningsuiting

In Zweden zijn de afgelopen maanden meer aanvragen ingediend voor anti-islamdemonstraties, maar die werden vaak afgewezen door de politie. Die besluiten werden vervolgens met succes bij de rechter aangevochten door de organisatoren. Die oordeelde dat de protestverboden een ongeoorloofde inperking waren van de vrijheid van meningsuiting.

De Zweedse premier Ulf Kristersson wilde woensdag niets zeggen over welke repercussies hij verwacht nu de koranverbanding door kon gaan. “Het is wettelijk toegestaan, maar ongepast”, zei hij over het protest tijdens een persconferentie. Het besluit daarover ligt bij de politie en is niet aan hem, vertelde Kristersson, die toch voorzichtig probeerde de organisatoren aan te spreken. “Ik geloof dat we in een tijd leven waarin iedereen rustig moet blijven en nadenken wat het beste is voor Zwedens langetermijnbelangen”.

De politie erkende dat het verlenen van toestemming voor de demonstratie schade met zich mee kan brengen voor de Zweedse internationale positie, maar verwacht niet dat die zo groot is dat de toetreding tot de Navo in gevaar komt. De veiligheidsrisico’s gelinkt aan het verbranden van de koran ‘zijn niet van dien aard dat het verboden zou moeten worden’, lichtte de politie toe.

Aanpassing terrorismewetgeving

De Turkse minister van buitenlandse zaken Hakan Fidan was niet te spreken over de manifestatie. Hij sprak over een ‘gemene’ en ‘verachtelijke’ daad. Het is de vraag of Ankara het vuur verder wil aanwakkeren, want Turkije heeft al een flink aantal concessies afgedwongen bij Zweden, waaronder de belangrijkste: een aanpassing van de Zweedse terrorismewetgeving. Zo pakt Zweden leden en sympathisanten van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK aan en is het ook begonnen met de uitlevering van Koerden aan Turkije.

