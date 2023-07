Navo-lidmaatschap Georgië lijkt verder weg dan ooit door pro-Russische premier

Ooit bewandelden Georgië en Oekraïne samen het pad richting het Navo-lidmaatschap. Maar sinds de top van de alliantie in Vilnius vorige week, lijken Kiev en Tbilisi ieder hun eigen weg te gaan.

Het was niet meer dan een korte paragraaf in het communiqué dat de Navo tijdens de top in Vilnius vorige week publiceerde. In vergelijking met de lappen tekst over de toekomstige toetreding van Oekraïne was het zelfs een bijzinnetje te noemen, maar het stond er wel, helemaal op het eind onder kernpunt nummer 80. ‘We onderstrepen de beslissing, genomen tijden de Boekarest Top in 2008, dat Georgië een lid van de Alliantie zal worden met het Membership Action Plan (MAP) als een integraal onderdeel van het proces.’

Het was een steek onder water verpakt als een hart onder de riem. Want wat de passage over de Navo-toekomst van de Kaukasusrepubliek werkelijk behelst, is dat Georgië niet langer onderdeel is van de Kiev-Tbilisi-tandem. Sinds de Navo-top in 2008, toen zowel Georgië als Oekraïne te horen kregen dat ze op zeker moment toe mochten treden tot het militaire bondgenootschap, gingen de twee Oost-Europese landen door het leven als een duo. Als het over lidmaatschap ging, dan werden de verzoeken van aspirant-leden Kiev en Tbilisi gezamenlijk besproken.

Beeld Egor Slizyak

De ontkoppeling van Oekraïne en Georgië was voor Georgische politici reden om hun retoriek ten aanzien van de Navo bij te stellen. Zo refereerde parlementsvoorzitter Shalva Papuashvili naar de kortstondige oorlog die Georgië in 2008 met Rusland uitvocht. Na het conflict erkende het Kremlin de twee afvallige Georgische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië als onafhankelijk en sindsdien gaan beide gebieden door het leven als Russische vazalstaten. “Als Georgië in 2008 al Navo-lid was geweest, dan was er geen oorlog geweest en ook geen Russische bezetting”, zo stelde Papuashvili. “Georgië lijkt het glazen plafond te raken”.

Premier van Georgië Irakli Garibashvili in mei 2023 op het Global Security Forum in Bratislava. Beeld AFP

Democratische hervormingen

Hoewel Georgië op militair vlak talloze hervormingen doorvoerde en deelnam aan Navo-missies in Irak en Afghanistan, worden die inspanningen in de ogen van Tbilisi niet beloond. Dat die beloning er op korte termijn komt, lijkt onwaarschijnlijk. Niet voor niets concludeerde de passage over Georgië in het Navo-communiqué van vorige week dat de Kaukasusrepubliek ‘om zijn Euro-Atlantische aspiraties te bevorderen, voortgang moet boeken met hervormingen, waaronder belangrijke democratische hervormingen’.

Anders gezegd behelst het Navo-lidmaatschap meer dan militaire bijdragen alleen. Er is ook een bepaald politiek klimaat voor nodig en dat is precies waar het in Tbilisi de laatste tijd aan ontbreekt. Zo baarde premier Irakli Garibashvili in mei opzien toen hij tijdens het Global Security Forum in Bratislava een vraag beantwoordde over de redenen achter de Russische invasie van Oekraïne. “Ik denk dat iedereen de reden kent”, riposteerde hij. “Een van de belangrijkste redenen was de Navo: Navo-uitbreiding”.

Het was Poetineske retoriek die vermoedelijk niet goed viel in het Navo-hoofdkwartier. Bovendien was het niet de eerste keer dat de premier het middelpunt van controverse was vanwege uitspraken of beleid die eerder pro-Russisch dan prowesters aandoen. Zo opende hij eerder dit jaar al eens de aanval op lhbti+’ers en zwengelde Georgië de handelsrelaties met Moskou sinds de oorlog enorm aan. Veel analisten menen dan ook dat Tbilisi steeds verder de Russische invloedssfeer wordt ingetrokken. En dat is voor een potentieel Navo-lidmaatschap een doodzonde.

Lees ook:

Even lijkt Oekraïne lid van de Navo

Met enig tandenknarsen nam de Oekraïense president Zelensky genoegen met de resultaten van de Navo-top in Litouwen.