Navo en VS leggen eisen Rusland naast zich neer

Van een stop op nieuwe toetredingen tot de Navo kan geen sprake zijn. Ook voor Oekraïne gooit de Navo de deur niet op slot; dat land heeft het recht zelf zijn bondgenoten te kiezen. Maar de VS en het bondgenootschap gaan graag met Rusland aan tafel om te praten over wederzijdse ontwapening en vertrouwenwekkende maatregelen.

Dat is de portee van de reactie die de Amerikaanse ambassadeur in Moskou heeft overgebracht aan de Russische regering, zo zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken woensdagavond in Washington. Een soortgelijke reactie kwam even later van Navo-baas Jens Stoltenberg in Brussel. Hij wilde desgevraagd zelfs niet uitspreken wat iedereen weet: dat Oekraïne voorlopig helemaal niet klaar is voor het lidmaatschap.

Russische zorgen

Blinken ging niet in op details van het Amerikaanse antwoord, maar zei dat Washington goed heeft gekeken naar de Russische zorgen. Het is aan de Russen te besluiten hoe ze reageren, zei hij, de reactie biedt een serieuze diplomatieke weg. Maar het valt te betwijfelen of Moskou dat ook vindt, want de voornaamste eisen die Rusland in december publiekelijk neerlegde in een tweetal ‘ontwerpverdragen’ met de Navo en de VS zijn terzijde geschoven.

Dat was al voorspeld. Maar nu Ruslands kanonnendiplomatie – kracht bijgezet met honderdduizend man troepen aan de grens met Oekraïne – niet heeft gewerkt is de vraag hoe Poetin uit de boom moet komen waar hij met de ‘verdragen’ in was geklommen. Analisten vrezen dat hij zo’n gezichtsverlies niet zonder wapengekletter zal accepteren.

Diplomatiek overleg woensdag in Parijs, tussen vertegenwoordigers van Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland heeft niets opgeleverd, behalve de afspraak over twee weken verder te praten in Berlijn.

