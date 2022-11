Navo de-escaleert snel na raketinslag in Polen

De Navo heeft woensdag de internationale spanning bezworen die was ontstaan door een raketinslag een dag eerder aan de Poolse grens met Oekraïne. Daarbij kwamen twee Poolse burgers om. Na crisisberaad op het Navo-hoofdkwartier bij Brussel meldde het bondgenootschap dat het ingeslagen projectiel waarschijnlijk een Oekraïense luchtafweerraket was.

De Oekraïense strijdkrachten vuurden die luchtdoelraket vermoedelijk af in reactie op een grootscheepse raketbeschieting dinsdag door Rusland op steden in heel Oekraïne. Volgens de Navo zijn er geen aanwijzingen voor een opzettelijke Russische aanval op lidstaat Polen of voor plannen daartoe.

‘Dit is geen aanval op Polen’

“Er loopt onderzoek naar dit incident en we moeten de uitkomst afwachten”, aldus Navo-chef Jens Stoltenberg. “Maar we hebben geen aanwijzingen dat dit het gevolg was van een opzettelijke beschieting.” Ook de Poolse regering reageerde kalm. “Dit is geen aanval op Polen”, zei de Poolse president Andrzej Duda.

De raketinslag veroorzaakte dinsdagavond enige ongerustheid vanwege de vrees dat het een Russische raket was. Dat voedde zorgen dat de oorlog, die zich al negen maanden voortsleept, uitbreidt naar andere landen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski droeg ook bij aan die spanning door kort na het incident te suggereren dat het een Russische raket was. De twee Poolse doden waren het slachtoffer geworden van ‘Russische raketterreur’, twitterde Zelenski. “Oekraïne, Polen, heel Europa en de wereld moeten volledig beschermd worden tegen terroristisch Rusland”, aldus de president.

Oekraïne heeft Russische luchtdoelraketten

Al snel werd echter duidelijk dat het vermoedelijk wel ging om een raket van Russische makelij, maar dat die vrijwel zeker door Oekraïense militairen was afgevuurd. Volgens Amerikaanse functionarissen valt dit onder meer op te maken uit het waargenomen traject van de raket. De Amerikaanse president Joe Biden informeerde westerse bondgenoten hierover in de marge van een een G20-top op het Indonesische eiland Bali.

Net als andere landen van het voormalige Oostblok heeft Oekraïne nog veel wapens, waaronder luchtdoelraketten, die zijn geproduceerd in Rusland of de vroegere Sovjet-Unie. Sinds het begin van de invasie in februari hebben de Oekraïners bovendien heel wat Russische wapens buitgemaakt op de bezettingsmacht.

De raket – vermoedelijk van het type S-300 – sloeg dinsdag in bij een graanboerderij in het gehucht Przewodów aan de Poolse grens met Oekraïne. Op beelden op sociale media is een landbouwvoertuig op zijn kant te zien bij een krater. Volgens lokale media zijn de twee slachtoffers medewerkers van de boerderij.

Stoltenberg: Rusland is wel verantwoordelijk

Rusland ontkende vanaf het begin dat het een Russische raket was. Woensdag hekelde een Kremlin-woordvoerder de te snelle beschuldigingen. Daarbij prees hij opvallend genoeg de ‘terughoudende, meer professionele reactie’ van Biden.

Navo-chef Stoltenberg op zijn beurt benadrukte woensdag dat het Russische bewind uiteindelijk wel de boosdoener is: “Dit is niet de schuld van Oekraïne. Rusland is verantwoordelijk voor wat er in Polen is gebeurd, omdat dit een direct gevolg is van de aanhoudende oorlog en een golf van aanvallen van Rusland op Oekraïne.”

Intussen spanden verschillende Navo-landen zich in om eensgezindheid te tonen. Zo bood Duitsland aan om Polen met straaljagerpatrouilles te helpen bij het beveiligen van het luchtruim. Daarvoor hoeven de straaljagers niet te worden verplaatst naar Polen. Ze kunnen vanuit Duitsland opstijgen en daar na elke missie terugkeren.

En Amerika verzekerde nog eens dat het zijn stroom wapens en andere hulp voor Oekraïne op gang blijft houden. “We gaan ons momentum de hele winter vasthouden zodat Oekraïne zijn terreinwinst kan consolideren en het initiatief op het slagveld kan grijpen”, verklaarde de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin.

Lees ook:

Generaal De Kruif over de raketinslag in Polen: ‘De Navo is erbij gebaat het niet te laten escaleren’

Een explosie in Polen met dodelijke slachtoffers zette dinsdagavond iedereen op scherp. Wat betekent dit voor de oorlog in Oekraïne en de betrokkenheid van de Navo?

Cherson: keerpunt maar geen eindpunt in de strijd

De bevrijding van Cherson is een keerpunt, maar de strijd in Oekraïne kan nog steeds lang duren, analyseert buitenlandredacteur Eric Brassem.