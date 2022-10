Navo-chef Stoltenberg waarschuwt én sust over kernwapens

De Navo bereidt zich voor op alle mogelijke nucleaire escalatie-opties die de Russische president Poetin kan inzetten in zijn oorlog. Maar secretaris-generaal Jens Stoltenberg bewandelde dinsdag een verbale evenwichtsbalk om die dreiging zowel te nuanceren als serieus te nemen.

In de aanloop naar een tweedaagse bijeenkomst van de ministers van defensie van de dertig Navo-landen sprak Stoltenberg over een ‘reguliere’ vergadering van de in 1966 opgerichte nucleaire planningsgroep van het bondgenootschap, donderdag.

Verder ging de Noor in op de jaarlijkse nucleaire afschrikkingsoefening ‘Steadfast Noon’ van de Navo, die volgende week begint. Stoltenberg onderstreepte dat die oefening vóór de Russische invasie van Oekraïne was gepland.

Hypothetisch armageddon

Met zijn sussende woorden, alsof dit allemaal ‘business as usual’ is, lijkt de secretaris-generaal het soort ophef te willen voorkomen dat de Amerikaanse president Joe Biden eind vorige week veroorzaakte. Biden sprak toen van een mogelijk ‘armaggedon’ als het tot een kernoorlog zou komen. Stafmedewerkers van het Witte Huis moesten alle zeilen bijzetten om uit te leggen dat Biden het had over een puur hypothetische dreiging, niet over de nabije ondergang van de wereld.

Wat de westerse inlichtingendiensten erover kwijt willen is dat niets wijst op een aanstaande Russische nucleaire aanval. Doorgaans zijn die spionagediensten goed geïnformeerd: ze zagen ook de Russische invasie aankomen.

Stoltenberg: “We houden de Russische nucleaire krachten scherp in de gaten en zien geen veranderingen in hun opstelling”. Ook het hoofd van de Britse veiligheidsdienst, Jeremy Fleming, zei dinsdag dat er geen tekenen zijn dat Moskou de inzet van kernwapens overweegt. Fleming noemde alle speculaties over een kernaanval ‘zeer gevaarlijk’.

Openingszet

Tegelijk hebben westerse leiders, onder wie Biden en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, Poetin gewaarschuwd voor de catastrofale gevolgen van zo’n escalatie. Ook Stoltenberg richtte zich tot Moskou. “Rusland weet dat een kernoorlog niet kan worden gewonnen en nooit uitgevochten moet worden. We hebben duidelijk de boodschap overgebracht dat elk gebruik van kernwapens ernstige gevolgen zal hebben.”

Achter die woorden ‘elk gebruik’ gaat een breed scala aan scenario’s schuil waarmee de Navo-landen rekening houden. Een nucleaire openingszet hoeft niet meteen een kernbom te zijn met veel (Oekraïense) slachtoffers. Poetin zou ook kunnen besluiten tot een kernproef, ondergronds of in de atmosfeer, bijvoorbeeld boven de Zwarte Zee. Daarbij zouden weliswaar geen (directe) slachtoffers vallen, maar de bijbehorende elektromagnetische puls kan tot grootschalige stroomuitval en chaos leiden.

Het is ook niet meteen gezegd dat een eerste nucleaire stap door Rusland automatisch wordt gevolgd door een nucleaire vergeldingsaanval door het Westen (lees: de Verenigde Staten), en dus mogelijk Bidens ‘armaggedon’. Dat antwoord zou ook een voor Rusland verwoestende donderslag met de nieuwste conventionele wapens kunnen zijn.

Sabotage

Intussen staat de Navo ook voor de taak om de beveiliging van cruciale infrastructuur op te schroeven. Rusland zou ook voor nieuwe vormen van een hybride of cyber-oorlogvoering kunnen kiezen. Het is nog steeds niet duidelijk wie er achter de sabotage zit van de twee Nord Stream-gaspijpleidingen. Ook de Duitse treinstoringen van afgelopen weekeinde waren het gevolg van professionele sabotage.

“Hybride en cyberaanvallen kunnen artikel 5 in werking stellen”, zei Stoltenberg over het Navo-principe dat bij een aanval op één lidstaat het hele bondgenootschap in beweging komt. Maar hij wilde niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek naar de sabotages.

Lees ook:

Kan Poetin in zijn eentje een atoomaanval beginnen?

De vrees dat Rusland kernwapens inzet groeit nu het leger verliezen lijdt in Oekraïne. Wie geeft het bevel tot een atoomaanval? Kan Poetin op eigen houtje een nucleaire aanval beginnen?

Ican-directeur Beatrice Fihn: ‘Spelletje blufpoker met kernwapens gaan we echt niet van Poetin winnen’

Interview uit april met Beatrice Fihn van de mondiale antikernwapenkoepel Ican. ‘Als dit zo doorgaat, zullen we een kernoorlog meemaken.’