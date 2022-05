Navo-buitenbeentje Turkije zit Finland en Zweden dwars. ‘Retoriek om kracht te tonen’

De Zweedse en Finse plannen om lid te worden van de Navo, zijn bij de andere lidstaten positief ontvangen. Alleen in Ankara klonk een afwijkend geluid. “Op dit moment hebben we hier geen positief oordeel over”, zei president Recep Tayyip Erdogan tegen journalisten over de toetreding van Zweden en Finland tot de alliantie.

Als reden voor zijn afkeuring bestempelde Erdogan de Scandinavische landen “als een gasthuis voor terroristische organisaties”, waarbij hij ook Nederland nog noemde. Daarnaast was het in zijn ogen een fout dat een eerdere regering ooit voor de toetreding van Griekenland stemde: “Wij als Turkije willen niet een tweede fout maken.”

Volgens Sinem Adar, analist bij het Centrum voor Toegepaste Turkije Studies (CATS) in Berlijn, doen dit soort uitspraken het goed bij de achterban van Erdogan: “de retoriek die moet laten zien dat het sterke Turkije in staat is het Westen uit te dagen”. De beschuldigingen zijn ook niet nieuw. “Dit is een voortzetting van de bestaande eis van Turkije naar alle Navo-bondgenoten om harder in te grijpen tegen PKK, YPG/PYD en Gülenistische netwerken.”

Terroristische organisatie

Zweden en de andere Westerse landen worden regelmatig bekritiseerd door Erdogan en andere regeringsleden omdat ze terroristen zouden steunen. Hoewel de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) die Erdogan vrijdag expliciet noemde ook door de EU en VS als terroristische organisatie wordt gezien, geldt dat niet voor de Koerdisch-Syrische YPG-militie. “De Navo-landen zien de YPG niet direct gelinkt aan de PKK, Turkije wel. Dat is het belangrijkste verschil”, legt Adar uit.

Ook aanhangers van de in de Amerika woonachtige prediker Fethullah Gülen worden in Turkije als terroristen beschouwd, omdat Ankara hem verantwoordelijk houdt voor de mislukte coup in 2016.

Omdat nieuwe landen alleen kunnen toetreden tot de Navo bij een unanieme stemming van de huidige leden, probeert Turkije dit moment te gebruiken om druk uit te oefenen. Daarbij leek het door de oorlog in Oekraïne en Turkije’s rol als onderhandelaar alsof het buitenbeentje van de Navo weer wat aanzien en vertrouwen had gewonnen.

Niet de eerste keer

Heeft deze stap dan ook te maken met de balanceeract die Turkije maakt tussen Rusland en Oekraïne? Analist Adar denkt van niet. “Hetzelfde Turkije dat vandaag vraagtekens stelt bij het potentiele lidmaatschap van Zweden en Finland, steunde eerder nog het Navo-lidmaatschap van Oekraïne.”

Uiteindelijk ziet ze het niet zover komen dat Erdogan de toetreding tot de alliantie van Helsinki en Stockholm echt gaat blokkeren. “Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, in 2019 blokkeerde Ankara de oostelijke verdedigingsplannen met dezelfde redenen, maar in juli 2020 liet het deze blokkade toch vallen.”

Zelfs als Turkije toch overstag gaat, noemt Adar het een ongelukkige timing. “Er waren al veel bedenkingen bij de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van Turkije als Navo-bondgenoot. Door dit statement wordt het wantrouwen nog eens extra benadrukt.”

Dit weekend is er een ontmoeting tussen de ministers van buitenlandse zaken van de Navo-landen in Berlijn. De Zweedse en Finse ministers zullen daar ook bij zijn.

Turkije: Navo-deur niet dicht voor Zweden en Finland Erdogan mocht vrijdag dan wel ‘geen positief oordeel’ hebben het vooruitzicht op de nieuwe Scandinavische leden, een dag later meldt zijn woordvoerder dat de deur niet dichtgegooid is. Turkije noemde de twee noordelijke landen een gasthuis voor terroristische organisaties. “We hebben dit punt gemaakt omdat het een zaak van nationale veiligheid is voor Turkije”, verklaart Ibrahim Kalin, die ook Erdogans topadviseur is op het gebied van buitenlands beleid. Turkije, dat al zeventig jaar Navo-lid is, wil onderhandelen met Finland en Zweden en een harde aanpak van “terroristische” activiteiten in vooral Stockholm, zegt Kalin tegen persbureau Reuters. Beide landen moeten “alle PKK-activiteiten, -organisaties en -personen” niet langer toestaan, zegt hij. Volgens hem is “100 procent van onze bevolking erg ontstemd” over de aanwezigheid van de PKK in Europa. Later op zaterdag spreken de ministers van buitenlandse zaken van Zweden en Finland hun Turkse ambtgenoot in Berlijn bij een informele Navo-bijeenkomst. “Navo-lidmaatschap is altijd een proces, we zullen zien hoe het gaat”, besluit de adviseur van Erdogan. (Redactie)

