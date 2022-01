Navo-bondgenoten Duitsland en Engeland verdeeld over wapens voor Oekraïne

Naarmate de spanningen aan de Russische grens oplopen en de diplomatieke praatrondes verstommen, stelt Oekraïne de vraag steeds dringender: geef ons wapens om ons te verdedigen tegen een Russische invasie. Onder meer de VS en Turkije zegden al een of andere vorm van militaire steun toe.

Ook uit Londen kwam vlot antwoord op de vraag uit Kiev. In het Lagerhuis liet minister van defensie Ben Wallace eerder deze week weten dat Groot-Brittannië is begonnen met het leveren van lichte antitankwapens. Een klein aantal Britse militairen wordt meegestuurd om de Oekraïense troepen uit te leggen hoe ze die ‘defensieve wapens’ het best kunnen gebruiken.

Een krachtig signaal

Wallace benadrukte dat het om korteafstandswapens gaat en dat ze echt ‘alleen voor zelfverdediging’ gebruikt mogen worden. De minister hoopt dat deze actie niettemin een krachtig signaal afgeeft aan het Kremlin. De Labour-oppositie, die van tevoren was geïnformeerd, maakte geen bezwaar tegen de wapenleveranties, maar wilde wel de verzekering dat de wapens echt alleen gebruikt zullen worden als Rusland Oekraïne binnenvalt.

De eerste Britse vliegtuigen met de antitankwapens aan boord zouden ondertussen al in Oekraïne zijn geland. Dat deden ze met een omweg; de toestellen namen niet de kortste route over Duitsland, maar vlogen via het Deense luchtruim naar Oekraïne. Duitsland suggereerde woensdag dat zulke passages door het luchtruim nou eenmaal wat administratief papierwerk vergen. Of dat de werkelijke reden voor de langere route is, werd niet meteen duidelijk.

Vast staat wel dat Berlijn een heel ander standpunt inneemt dan Londen over militaire hulp aan Oekraïne. De Duitse minister van buitenlandse zaken Annalena Baerbock maakte maandag tijdens haar bezoek aan Kiev duidelijk dat Berlijn niet van plan is wapens te leveren. De nieuwe Duitse regering zet in op het beperken van wapenexporten en het stimuleren van vrede door diplomatie. Een aanpak die volgens Baerbock alles te maken heeft met de ‘historische verantwoordelijkheid’ van Duitsland.

Biden maakt zich zorgen over Europa

Anders dan in Groot-Brittannië heeft de vraag over wapenleveranties in Duitsland wel tot een levendig debat geleid. Friedrich Merz, voorzitter van oppositiepartij CDU pleitte in de Frankfurter Allgemeine voor een ‘duidelijk en robuust antwoord’ aan Poetin. Het leveren van defensieve wapens hoort daar volgens hem bij. “Verzoeken van Oekraïne zijn zonder twijfel legitiem, gezien de massale inzet van troepen door het Russische leger aan de oostgrens”, zei hij tegen de Duitse krant.

En ook in Baerbocks eigen partij de Groenen zijn de meningen verdeeld. Tijdens de verkiezingscampagne zei haar partijgenoot Robert Habeck, de huidige vicekanselier en minister van economische zaken, nog dat Duitsland Oekraïne niet langer defensieve wapens kan weigeren.

Maar vooralsnog blijft Baerbock bij haar standpunt, ook al reageerde haar Oekraïense collega Dmytro Kuleba teleurgesteld op de afwijzing. “We zullen de dialoog met Duitsland over dit onderwerp voortzetten”.

De Amerikaanse president Joe Biden maakt zich intussen zorgen over de verschillende opstellingen bij de Europese bondgenoten. Hij riep hen woensdag op een duidelijke boodschap uit te dragen, namelijk dat ze harde maatregelen zullen nemen tegen Rusland als dat land Oekraïne binnenvalt.

