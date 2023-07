Navo-baas Jens Stoltenberg: Lidmaatschap van Zweden is binnen handbereik

Een echte doorbraak is het nog niet, maar de vooruitzichten voor een Zweeds Navo-lidmaatschap zijn goed, als het aan Jens Stoltenberg ligt. Mogelijk kan het land volgende week al lid worden van de internationale alliantie, zei de Navo-voorzitter donderdag na een overleg in Brussel met Turkije, Zweden en Finland.

Stoltenberg had de ministers van buitenlandse zaken en inlichtingenchefs van de landen bijeengeroepen. Zijn doel: Turkije zover te krijgen om Zweden toe te laten bij de Navo. Die missie faalde, toch noemde Stoltenberg de bijeenkomst ‘productief’.

Volgende week dinsdag reizen bijna alle 31 Navo-landen naar de Litouwse hoofdstad Vilnius voor een top. Om Zweden op de valreep een plaats bij dat overleg te geven, brengt Stoltenberg maandag de Turkse president Erdogan en de Zweedse premier Kristersson bijeen over de toetreding. “Het is nu tijd dat Zweden zich aansluit bij de alliantie”, zei Stoltenberg daarover.

Geen zegen

Als een land lid wil worden van de Navo, moeten alle huidige leden hun goedkeuring geven. In het geval van Zweden weigert Turkije dat, omdat het vindt dat Zweden te weinig doet tegen terrorisme in het Scandinavische land. Het gaat president Erdogan met name om de aanpak van groepen die de Turkse leider als vijandig ziet, zoals de Koerdische PKK en de Gülen-beweging.

De afgelopen tijd heeft Zweden hard gewerkt om de zegen van Turkije alsnog binnen te halen. Zo onderzoekt de regering of ze het verbranden van heilige boeken als de Koran moet verbieden, kondigde de Zweedse minister van justitie donderdag aan. Ook is het sinds kort verboden om lid te zijn van de groepen die Turkije als terroristisch beschouwt.

Celstraf

Toevallig veroordeelde de Zweedse rechter juist donderdag voor het eerst iemand op basis van die wet. Een 41-jarige man kreeg 4,5 jaar celstraf voor een poging tot het financieren van de Koerdische militanten.

De man had in januari een werknemer van een bar in Stockholm met een vuurwapen bedreigd. De man zei door de PKK gestuurd te zijn en dwong de barmedewerker de beweging geld te geven. Na zijn celstraf wordt de man het land uitgezet.

De Zweedse minister van buitenlandse zaken, Tobias Billström, zei donderdag hoop te houden dat Turkije volgende week in Vilnius de verlangde goedkeuring zal geven. “We hopen op een positieve beslissing volgende week”, zei hij in Brussel. “Maar dit is, en ik wil dit benadrukken, dit is uiteindelijk een Turks besluit.”

