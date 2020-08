Navalny vecht voor zijn leven in Berlijn: ‘Als het vliegtuig niet was geland, was hij overleden’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny zou voorafgaand aan zijn vermoedelijke vergiftiging van afgelopen donderdag in de gaten gehouden zijn door de Russische geheime dienst FSB. Dat meldt de Russische krant Moskovski Komsomolets zondag op basis van politiebronnen. Voordat Navalny donderdag op een vliegtuig stapte, zouden agenten in burger hem hebben gevolgd en werd hij met beveiligingscamera’s in de gaten gehouden.

De krant meldt verder dat inlichtingenbronnen zeggen dat uit het schaduwen van Navalny geen verdachte contacten naar voren zijn gekomen die zijn plotselinge ziekte kunnen verklaren. De bronnen denken dat als Navalny is vergiftigd, de vergiftiging plaatsvond op het vliegveld of in het vliegtuig.

In de thee

In dat vliegtuig, dat van het Siberische Tomsk onderweg was naar Moskou, raakte de 44-jarige Navalny donderdag buiten bewustzijn. Nadat het toestel een noodlanding had gemaakt in Omsk, werd de oppositieleider overgebracht naar de ic van een lokaal ziekenhuis waar hij in een coma werd gehouden en aan de beademing lag. Zijn directe omgeving gaat uit van een moedwillige vergiftiging. Zijn woordvoerder vermoedt dat er iets in zijn thee is gedaan op het vliegveld van Tomsk.

Het Charité-ziekenhuis in Berlijn waar Aleksej Navalny ligt. Beeld DPA

Inmiddels ligt Navalny in het Charité-ziekenhuis in Berlijn waar hij nader wordt onderzocht. Het ziekenhuis liet weten pas als het onderzoek is afgerond meer bekend te maken over wat er met hem aan de hand is en wat voor behandeling hij krijgt.

‘Als het vliegtuig niet was geland, was hij overleden’

Navalny kwam zaterdagochtend aan in de Duitse hoofdstad met een speciale ambulancevlucht. Ondanks dat de Duitse artsen zich niet uitlaten over zijn toestand, meldde Jaka Bizilj van de Cinema for Peace Foundation, de organisatie die de ambulancevlucht vanuit Siberië naar Berlijn regelde, dat zijn toestand ‘zeer zorgwekkend’ is. “De artsen hebben ons heel duidelijk gemaakt dat hij zou zijn overleden als het vliegtuig niet was geland in Omsk”, aldus Bizilj. Verder liet hij weten dat het aan de doktoren en Navalny’s familie is om met informatie over zijn gezondheidstoestand naar buiten te treden.

Aanvankelijk gaven de Russische artsen geen toestemming voor het transport van Navalny naar Duitsland. Volgens hen was hij niet fit genoeg om te reizen. Zijn familie en medestanders stonden er echter op dat hij naar het Westen werd overgebracht, omdat hij daar een betrouwbaardere en transparantere behandeling zou krijgen.

De Duitse artsen kwamen tot de conclusie dat hij wel te vervoeren was. Vrijdagmiddag kwam de goedkeuring van de Russische artsen alsnog. Volgens de leden van Navalny’s team probeerden de Russische autoriteiten expres tijd te rekken en zijn vertrek naar Duitsland zo lang mogelijk uit te stellen. Zodoende zouden zij de tijd hebben gehad om bewijs van een mogelijke vergiftiging te verdoezelen.

Lees ook:

Hoe Navalny de nachtmerrie van het Kremlin werd

Navalny vecht voor zijn leven na een vermoedelijke vergiftiging en is overgebracht naar Duitsland voor verdere medische behandeling. Hoe kon het zover komen?