Navalny uit het ziekenhuis, en wil weer terug naar Rusland

De Kremlin-criticus en Russische oppositieleider Aleksej Navalny is na ruim een maand ontslagen uit het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Dat maakte zijn behandelend artsen woensdag bekend. Volgens de dokters is de toestand van Navalny zodanig verbeterd dat zijn medische behandeling kan worden beëindigd. Ook stellen zij dat er een aanzienlijke kans is dat hij volledig herstelt, al zijn de gevolgen op de lange termijn nog onzeker.

Navalny bracht ruim drie weken door op de intensive care van het Berlijnse ziekenhuis, waar hij lange tijd aan de beademing lag. Hij belandde daar nadat hij met een ambulancevlucht op 22 augustus vanuit Rusland naar de Duitse hoofdstad werd overgebracht. Twee dagen voor zijn opname in Berlijn werd de anti-corruptieactivist ernstig ziek tijdens een binnenlandse vlucht.

Na een noodlanding in het Siberische Omsk werd Navalny met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in een lokaal ziekenhuis. Leden van zijn organisatie zetten vervolgens alles op alles om hem naar Duitsland over te hevelen. Zij vermoedden dat de Russische autoriteiten Navalny probeerden te vergiftigen en dat hij in Rusland daarom geen adequate zorg zou krijgen.

Zenuwgas

Dat vermoeden werd kracht bijgezet door Duitse onderzoekers die na verloop van tijd concludeerden dat de 44-jarige oppositieleider werd vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Ook Franse en Zweedse onderzoekers kwamen tot diezelfde conclusie.

Doordat novitsjok een chemisch wapen is dat werd ontwikkeld in de Sovjet-Unie, richtte de blik van de wereld zich direct op het Kremlin. Onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel eiste opheldering van Moskou over de ‘moordaanslag’ en stuurde bij het Kremlin aan op een onderzoek.

Aleksej Navalny en zijn vrouw Joelia op het balkon van het Charité-ziekenhuis in Berlijn op 21 september 2020.

Poetin ontkende op zijn beurt elke betrokkenheid. De Russische president liet weten dat zolang Berlijn weigert de onderzoeksresultaten met Rusland te delen, hij geen aanleiding ziet om een onderzoek in te stellen.

Sterker nog, Poetin draaide het narratief helemaal om, zo bleek dinsdag in de Franse krant Le Monde. Dat meldde op basis van diverse bronnen dat Poetin tijdens een recent telefoongesprek met zijn Franse evenknie Macron beweerde dat Navalny zichzelf zou hebben vergiftigd.

Achttien dagen in coma

Navalny reageerde met de nodige humor en ironie op het nieuws. Op zijn Instagram-account schreef hij dat zijn “snode plannetje” was mislukt. De bedoeling was om “novitsjok te brouwen in de keuken, het stiekem in een vliegtuig op te drinken, om vervolgens te overlijden in een ziekenhuis in Omsk en te eindigen in een mortuarium, alwaar mijn doodsoorzaak zou worden vastgesteld als ‘hij was er klaar mee.’” Maar Poetin was hem te slim af, zo grapte hij verder. “Uiteindelijk lag ik als een idioot achttien dagen in coma en kreeg ik niet wat ik wilde.”

Voor nu breekt er een lange revalidatieperiode aan die Navalny in Duitsland zal doorlopen, zo liet hij woensdag weten. Afgelopen weekend plaatste hij al een foto met de tekst dat het hem inmiddels lukt om ‘met trillende benen’ de trap af te komen.

Over de plannen na zijn herstel gaf zijn woordvoerder eerder al uitsluitsel: “Navalny is geenszins van plan in Duitsland in ballingschap te gaan. Hij wil terug naar Rusland en daar verdergaan met zijn missie.” Het Kremlin verklaarde woensdag verheugd te zijn met het nieuws dat Navalny herstellende is. Ook is hij volgens Poetins woordvoerder Peskov meer dan welkom in Rusland.

