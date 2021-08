Navalny roept het Westen op geen zaken meer te doen met autocraten als Poetin

Precies een jaar nadat hij ternauwernood een moordaanslag met een chemisch wapen overleefde, heeft Aleksej Navalny vanuit zijn Russische cel leiders in het Westen opgeroepen zich harder uit te spreken tegen corruptie. In een open brief in de Franse krant Le Monde en het Britse The Guardian vraagt de gevangen Russische oppositieleider staatshoofden in het Westen niet langer zaken te doen met autocratische leiders die dankzij corruptie in het zadel blijven.

Leg autocratische leiders het vuur aan de schenen

In zijn schrijven stelt Navalny dat corruptie ‘allang niet meer louter een intern probleem is’ van autocratische landen, maar dat het ‘een van de belangrijkste oorzaken is van de mondiale vraagstukken waarmee het Westen te maken heeft’. De 45-jarige Kremlincriticus roept westerse landen dan ook op om autocratische leiders het vuur aan de schenen te leggen daar waar het corruptie betreft.

Niet geheel toevallig was een van die westerse leiders vrijdag op visite in Moskou. Aan het begin van haar bezoek aan het Kremlin stelde de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat Moskou en Berlijn in gesprek moeten blijven ‘ondanks grote meningsverschillen’. De bondskanselier benoemde onder meer de machtsovername van de Taliban in Afghanistan en de oorlog in Oost-Oekraïne.

Maar de naam Navalny viel niet in de openingsrede van haar laatste officiële bezoek aan de Russische hoofdstad. Dat is best opmerkelijk, aangezien Merkel eerder dit jaar het Kremlin onomwonden de schuld gaf van de vergiftiging van de oppositieleider nadat diverse onderzoeken in Europese laboratoria uitwezen dat de 45-jarige Navalny op 20 augustus vorig jaar het slachtoffer werd van een aanval met het Russische zenuwgas novitsjok.

Met kromme tenen

Ook riep ze meermaals op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Navalny. Een Russische rechter veroordeelde de oppositieleider in februari dit jaar tot 2,5 jaar cel in een strengbewaakte strafkolonie. Vlak daarvoor keerde Navalny terug uit Berlijn waar hij circa vijf maanden revalideerde van de novitsjok-vergiftiging. Zelf meent hij dat de veroordeling politiek gemotiveerd is en vindt daarbij westerse leiders aan zijn zijde.

Navalny zal de woorden van Merkel in Moskou dan ook met kromme tenen hebben vernomen. In zijn brief roept de activist westerse staatshoofden namelijk expliciet op om autocratische leiders aan te spreken op corruptie tijdens internationale topontmoetingen, ondanks dat dit wellicht ‘heel ongemakkelijk’ is.

Niet slechts een afscheidsbezoek

Maar Merkel wilde waarschijnlijk niet de sfeer van haar bezoek bij voorbaat al verzieken. Er stond immers ook een aantal andere zaken op de agenda tijdens dit rendez-vous met haar Russische collega. Zo moesten Merkel en Poetin nog de laatste puntjes op de i zetten wat betreft de voltooiing van de Nord Stream 2-pijpleiding die vanaf eind dit jaar miljarden liters gas van Rusland naar Duitsland gaat pompen.

Achter gesloten deuren ging het daarom ongetwijfeld even over Navalny en de voortdurende repressie in Rusland, maar zullen de economische aspecten de meeste aandacht hebben opgeëist. Of zoals Poetin het vrijdag verwoordde: “We hebben veel zaken te bespreken in een één-op-één ontmoeting”. Om er vervolgens aan toe te voegen dat “ik er zeker van ben dat dit niet slechts een afscheidsbezoek is … maar een bezoek vol met serieuze, zakelijke inhoud”.

