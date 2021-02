Navalny moet naar een strafkolonie. Maar waarheen precies en wanneer?

De rechter heeft Navalny zaterdag in hoger beroep 2,5 jaar strafkamp opgelegd, met aftrek van voor- en huisarrest. Een eerdere voorwaardelijke straf wegens vermeende fraude is omgezet in reële opsluiting, omdat Navalny tijdens de inmiddels verlopen proeftijd herhaaldelijk heeft verzuimd zich te melden bij de politie.

Dat hij zich niet bij de politie heeft gemeld, kwam deels doordat hij na vergiftiging in coma raakte en vervolgens maandenlang in Duitsland moest herstellen. Maar dat argument werd door de rechter terzijde gelegd, net als de eis vorige week van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, dat Navalny met onmiddellijke ingang moest worden vrijgelaten. Volgens het Europese hof bestaat er gevaar voor zijn leven en welzijn. Datzelfde hof besloot eerder al dat de fraudezaak waarvoor hij is veroordeeld geen grond heeft. Op grond van dat besluit heeft Rusland aan Navalny compensatie betaald, maar het vonnis zelf is nooit herzien.

Navalny stond zaterdag tweemaal voor de rechter. In een parallelle zaak tegen hem wegens laster (tegen een oorlogsveteraan in een door Navalny bekritiseerde propagandaspot) werd hij veroordeeld tot een boete van omgerekend bijna 9,5 duizend euro.

Onderzoek naar ‘beledigende uitspraken’

In die zaak zal het niet bij die boete blijven. In het verschiet ligt nog een andere fraudezaak (Navalny zou zich donaties aan zijn organisatie hebben toegeëigend), en na afloop van de lasterzaak maakte rechter Vera Akimova bekend dat ze ‘beledigende uitspraken’ van Navalny tijdens de zitting wil laten onderzoeken. Het is dus niet uitgesloten dat Navalny nog aanvullende straffen krijgt opgelegd, waardoor hij zelfs tot na de presidentsverkiezingen van 2024 achter slot en grendel zou kunnen blijven.

Navalny oogde in de rechtbank monter en nam geen blad voor de mond. Tot tweemaal toe mocht hij zaterdag een laatste woord uitspreken. Daarbij richtte hij zich ook tot de rechter en de openbare aanklager, met een schets van een toekomstig Rusland ‘zonder die voortdurende leugens’. “Hoe mooi zou het zijn als rechter geacht te worden in de samenleving”, zei Navalny. “En dat niemand je kan bellen om te vertellen wat voor besluiten je moet nemen.”

De laatste rechtszittingen rond Navalny vonden plaats in betrekkelijke rust en leidden, in tegenstelling tot die van begin februari, niet tot demonstraties. Nadat meer dan tienduizend mensen in heel Rusland waren opgepakt bij betogingen voor de vrijlating van Navalny, heeft zijn achterban besloten grote straatacties voorlopig op te schorten.

Navalny zelf werd na zijn veroordeling weggereden, naar de gevangenis die al ruim een maand zijn thuis is. Van daar zal hij worden overgebracht naar een strafkolonie ergens in Rusland. Waarheen en wanneer precies weet nog niemand.

Lees ook:

Mensenrechtenhof eist onmiddellijke vrijlating Navalny

Rusland moet oppositieleider Aleksej Navalny onmiddellijk vrijlaten, eist het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het hof in Straatsburg is een orgaan van de Raad van Europa waar Rusland lid van is.