Navalny krijgt 3,5 jaar celstraf

Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie. Wel wordt het jaar huisarrest dat hij als onderdeel van deze zaak heeft gehad, afgetrokken van zijn tijd in de cel. Daarop had de aanklager in haar slotpleidooi aangedrongen.

Navalny werd op 17 januari, direct na zijn terugkeer uit Duitsland, gearresteerd. Duizenden mensen hebben voor zijn vrijlating gedemonstreerd. Navalny verwierf vooral bekendheid door zijn campagnes op internet tegen machtsmisbruik en corruptie onder miljardairs en bestuurders in en rond het Kremlin. Hij geldt als de belangrijkste politieke rivaal van president Poetin.

Omdat hij al een jaar huisarrest heeft gehad, betekent het vonnis dat Navalny nog 2,5 jaar in hechtenis moet blijven, en wel in een strafkolonie. Volgens Russische media luisterde de oppositieleider kalm naar het vonnis. Zijn echtgenote Julia barstte in tranen uit.

De verdediging van Navalny is van plan in beroep te gaan. Hij blijft in hechtenis in afwachting van het beroep. “Geen woorden”, twitterde het kantoor van Navalny na de uitspraak. Aanhangers riepen meteen op tot nieuwe protesten.

Navalny keerde vorige maand terug naar Rusland, nadat hij in Duitsland was behandeld voor vergiftiging. Misschien hoopte hij dat zijn terugkeer net zoveel teweeg zou brengen als de terugkeer van die andere Russische dissident meer dan een eeuw geleden: Vladimir Lenin.

Niets bleek echter minder waar. Terwijl Lenins terugkeer naar Rusland in 1917 het startschot was voor een communistische revolutie, was Navalny’s thuiskomst eerder glansloos dan revolutionair. Hij had amper voet op Russische bodem gezet of hij zat al op de achterbank van een arrestatiebusje onderweg naar een politiebureau.

