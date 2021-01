Navalny gaat terug naar huis en riskeert direct gevangenisstraf

Er zit weinig anders op voor de federale gevangenisdienst van Rusland. Althans, dat vindt de instantie zelf. In een verklaring die ze donderdag verspreidde, liet de Russische cipier weten ‘genoodzaakt te zijn om alle mogelijke acties te ondernemen’ om Aleksej Navalny op te pakken. Die woorden kwamen niet uit de lucht vallen: afgelopen woensdag kondigde de Russische oppositieleider aan dat hij huiswaarts zou keren.

En dus schoten de Russische autoriteiten met het Kremlin voorop in een stuiptrekking waar ze telkens weer inschieten als het gaat over hij-die-niet-genoemd-mag-worden. Want nog altijd weigeren Poetin en consorten de naam Navalny hardop uit te spreken.

Maar voor iemand wiens naam taboe is aan het Rode Plein, krijgt Navalny wel buitensporig veel aandacht van de grote meneren in het Kremlin. De afgelopen jaren vuurden zij vanuit hun paleizen een vrijwel onafgebroken stroom aan ellende op hun aartsvijand af. Rechtszaken met ongefundeerde aanklachten, willekeurige arrestaties en opsluiting, ongegronde veroordelingen, zelfs een gifaanval bleek ze niet te veel om zich van de belangrijkste oppositieleider van het land te ontdoen.

Oproep om naar het vliegveld te komen

Maar Navalny zelf lijkt het weinig te kunnen schelen. Want hoewel hij de binnenkant van de Russische cel inmiddels beter kent dan de gemiddelde draaideurcrimineel, blijft hij zich keer op keer verzetten. Zelfs toen hij op een Berlijnse intensivecareafdeling ontwaakte uit een coma nadat een stel undercoveragenten hem met het zenuwgas novitsjok probeerde te vergiftigen, liet hij zich niet kisten. Hij zou teruggaan naar huis, zo liet hij weten toen er nog een infuus in zijn arm zat.

Zondag is die dag eindelijk daar. Na ruim vijf maanden revalideren in Duitsland, zet Navalny op 17 januari om tien voor half acht ’s avonds weer voet aan de grond in Moskou. Met enig gevoel voor ironie koos hij voor een vlucht van vliegtuigmaatschappij Pobeda, Russisch voor ‘overwinning.’

Zelf riep Navalny woensdag in een Twitterbericht al op om ‘me te komen begroeten.’ De grote vraag is wie daar allemaal gehoor aan zullen geven. Naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval zijn aanhangers. Op Facebook gaven al 1500 mensen te kennen dat ze hun held van het vliegveld komen afhalen.

Maar zijn medestanders zullen zeker niet de enigen zijn die klaarstaan. Ongetwijfeld zal ook de Russische gevangenisdienst staan te popelen in de aankomsthal. Samen met de nodige politieagenten, douaniers en wellicht zelfs een paar types in lange regenjassen van de geheime dienst FSB.

‘Poetin is aan het gillen in zijn bunker’

Want dat Navalny zodra hij voet op Russische bodem zet een paar handboeien om zijn polsen krijgt, lijkt onontkoombaar. Zeker nu er een officieel arrestatiebevel tegen hem loopt. Reden voor dat bevel is dat Navalny zich niet aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf zou hebben gehouden die hij in 2014 kreeg opgelegd; hij zou tijdens zijn verblijf in Berlijn hebben nagelaten zich te melden bij zijn reclasseringsambtenaar voor wie zijn ‘verblijfplaats onbekend’ was. Daarom wil de federale gevangenisdienst hem nu 3,5 jaar opsluiten.

Daarnaast loopt er sinds eind december een nieuwe zaak tegen de anti-corruptieactivist. Volgens Russische onderzoekers maakte Navalny oneigenlijk gebruik van bijna vijf miljoen dollar aan donaties die zijn non-profitorganisatie ontving. Op dat misdrijf staat tot tien jaar celstraf. En dan is er nog de aanklacht wegens smaad die cateringmagnaat, en goede vriend van president Poetin, Jevgeni Prigozjin tegen hem aanspande, waardoor hij voor nog eens 900.000 dollar het schip in dreigt te gaan.

Voor Navalny lag het allemaal in de lijn der verwachting. “Ik heb het overleefd”, schreef hij op Twitter. “En nu is Poetin, die de opdracht gaf mij te vermoorden, in de rondte aan het gillen in zijn bunker en draagt hij zijn dienaren op om er alles aan te doen dat ik niet terugkom. De dienaren handelen zoals gewoonlijk: ze fabriceren nieuwe aanklachten tegen me.” En dus keert hij gewoon huiswaarts.

