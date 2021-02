Navalny blijft strijdbaar: ‘Jullie kunnen niet iedereen opsluiten’

Met de armen over elkaar, een blauwe capuchon over het hoofd en die typerende zelfverzekerde glimlach die hem ondanks alles nog niet is vergaan, stond de Russische oppositieleider Aleksej Navalny dinsdag in de rechtszaal in Moskou. Vanuit een glazen kooi die elke illusie van onschuld op voorhand al wegneemt, onderging hij de zitting van de rechtbank bijna lijdzaam.

Want vrijwel iedereen wist dat de uitkomst van tevoren al vaststond. Ook Navalny zelf. De zitting in Moskou was slechts de zoveelste voorspelbare akte in de tragedie die zich rondom hem afspeelt sinds hij afgelopen zomer werd vergiftigd met het zenuwgas novitsjok en in coma op een Berlijnse ic belandde. Tot een onverwachte plotwending kwam het dan ook niet. Een kleine zeven uur na aanvang velde de rechtbank haar oordeel: Navalny moet 3,5 jaar de cel in, met aftrek van twaalf maanden die hij al in huisarrest doorbracht in verband met dezelfde zaak. Hij moet die straf uitzitten in een strafkamp.

‘Ik lag in coma’

Volgens de rechtbank negeerde Navalny de eisen van een voorwaardelijke straf uit 2014 die hij destijds kreeg opgelegd in een fraudezaak die volgens hemzelf op valse beschuldigingen berust. Nu wordt dat vonnis dus omgezet in een onvoorwaardelijke veroordeling. Tijdens de zitting stelde de rechter dat Navalny had nagelaten zich tijdens zijn verblijf in Berlijn te melden bij zijn reclasseringsambtenaar. “Hoe had ik aan die verplichting kunnen voldoen?”, sputterde hij tegen met zijn handen tegen de glasplaat gedrukt . “Ik lag in coma.”

Daarmee legde hij de vinger precies op de zere plek. Want de manier waarop het Kremlin Navalny behandelt, staat voor veel Russen symbool voor het algehele cynisme van de staat ten aanzien van zijn eigen burgers. Terwijl de politieke en zakelijke elite zichzelf door middel van wijdverbreide en onbeschaamde corruptie verrijkt, leven miljoenen Russen in armoede en stagneert de economie al jaren.

Tijdens de rechtszaak verbleef Navalny in een glazen kooi. Beeld De rechtbank van Moskou, via EPA

En zoals wel vaker bleek Navalny ook nu weer een katalysator voor die brede onvrede. Sinds hij op 17 januari voet op Russische bodem zette en vrijwel direct achter de tralies in voorarrest verdween, wist hij desondanks de gemoederen bezig te houden. Met name een twee uur durend video-onderzoek over een exorbitant paleis aan de Zwarte Zee dat volgens Navalny aan president Poetin toebehoort en met corrupt geld werd gebouwd, sloeg in als een bom. Op YouTube is de video inmiddels meer dan honderd miljoen keer bekeken.

Voor tienduizenden Russen door het hele land was het de afgelopen twee weekenden reden om de straat op te gaan. Ondanks een afgekondigd protestverbod, agressief optreden van de veiligheidsdiensten en massa-arrestaties. Ook voor de rechtbank in Moskou verzamelden zich dinsdag weer hordes mensen om hun steun aan Navalny te betuigen en hun algehele onvrede en regime-moeheid te uiten. Meer dan driehonderd van hen werden opgepakt.

Scepsis onder de bevolking

De grote vraag is of met de veroordeling van Navalny de angel uit de oppositie en de protesten is gehaald. Tijdens de zitting van dinsdag gaf Navalny daar zelf een antwoord op. “Het is makkelijk om mij op te sluiten”, zo stelde hij in zijn slotpleidooi. “Het doel van dit proces is om grote hoeveelheden mensen te intimideren. Ze stoppen één persoon achter de tralies, om miljoenen bang te maken.”

Inderdaad. Met Navalny stelt het Kremlin een voorbeeld: waag het niet je te bemoeien met de macht, want dat komt je duur te staan. Dat die houding het cynisme en de scepsis onder de bevolking alleen maar zal doen groeien en een bron kan zijn voor nog massalere protesten, neemt het Kremlin daarbij op de koop toe. “Maar”, zo besloot Navalny strijdbaar, “jullie kunnen niet iedereen opsluiten.”

