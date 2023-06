Natuurherstelwet van Frans Timmermans hangt na tegenstem aan zijden draad

De Nederlandse BoerBurgerBeweging heeft geen enkele zetel in het Europees Parlement, maar wist dinsdag toch een wetsvoorstel naar de rand van de prullenbak te verwijzen.

Het gaat om het plan van Europees commissaris Frans Timmermans om de biodiversiteit in Europa te herstellen, de Natuurherstelwet. Die werd dinsdag weggestemd in de commissie Milieu van het Europees Parlement. In dat parlement is sinds de overwinning van de BBB in de Nederlandse Statenverkiezingen een hevig gevecht uitgebarsten om die wet. Het verlies van de boerensteun voor het CDA bepaalt nu de koers van de Europese christendemocraten.

De Christendemocratische fractie EVP, de grootste fractie van het Europees Parlement, heeft onder leiding van de Duitse Manfred Weber openlijk de oorlog verklaard aan nieuwe milieu- en natuurmaatregelen. Het Nederlandse CDA is onderdeel van de EVP.

Timmermans rest nog één kans

Volgens de EVP is niet alleen een eind gekomen aan de draagkracht van Europese burgers voor nieuwe maatregelen, maar komt door de Natuurherstelwet ook de voedselvoorziening in Europa in gevaar. Timmermans weerspreekt dat met klem: ‘geen sprake van’.

De stemming in de Milieucommissie is een grote tegenslag voor Timmermans en de EU. De Eurocommissaris was bereid vergaande concessies te doen, maar het EVP-smaldeel in de Milieucommissie stemde dinsdag in zijn geheel tegen het bereikte compromis. Dat is, ook vanwege tegenstemmen uit de uiterst rechterflank, nu van tafel.

Nu rest Timmermans nog één kans, als deze afwijzing in stemming komt in de plenaire vergadering. Dan, in juli of september, is het opnieuw mogelijk om een compromis te kneden. Maar de kans dat de EVP van standpunt verandert, is uiterst klein.

Nederland bleef huiverig

De Natuurherstelwet heeft de bedoeling om de natuur in Europa weerbaarder te maken. Momenteel is ze in slechte staat en daardoor weinig weerbaar tegen hitte, droogte of wateroverlast.

Eerder al was het voor Timmermans een flinke opgave om de lidstaten te overtuigen. Nederland bijvoorbeeld had grote bezwaren, vooral uit vrees dat een rechter de doelen uit de wet te strikt zou opvatten. Ook nadat Timmermans een ‘verslechteringsverbod’ voor natuur grotendeels afzwakte tot ‘inspanningsverplichting’ en toezeggingen deed over veengebieden en stadsecologie, bleef Nederland huiverig. Het moest zich vorige week schikken omdat een meerderheid van de andere landen voor was.

De lidstaten kunnen aan onderhandelingen met het Parlement beginnen als dat een standpunt heeft ingenomen, maar dat lijkt nu te mislukken.

Voorstel zit verkeerd in elkaar

“Het zou de eerste keer zijn in zeventig jaar dat het Parlement geen standpunt heeft”, zei dinsdag Cesar Luena, die namens het parlement hierover onderhandelt. “Ik blijf een hand uitsteken naar de EVP”, zei hij.

Die is niet van plan te buigen. “Wanneer ziet Frans Timmermans dat dit niet de manier is om zijn wet door te drukken?”, zei de Nederlandse CDA-delegatieleider Esther de Lange. “Het voorstel zit verkeerd in elkaar.”

De weigering van de EVP om tot compromissen te komen heeft bij andere partijen kwaad bloed gezet. Pascal Canfin, de voorzitter van de Milieucommissie, sprak in een persconferentie over ‘manipulatie door Manfred Weber’ en wees erop dat een derde van de mensen die een stem uitbracht namens de EVP geen regulier lid is van van die commissie. “Tegenstanders van Weber in zijn partij zijn vervangen, grotendeels door leden van zijn eigen Duitse CDU”, zei Canfin. De EVP sprak er juist schande van dat voorzitter Canfin geen respect heeft voor de uitkomst van de stemming.

De Nederlandse PvdA-er Mohammed Chahim verwacht dat de plenaire stemming nog in het voordeel van de Natuurwet zal uitpakken. Dat verwacht ook Bas Eickhout van GroenLinks: “Dan moet iedere Europarlementariër stemmen en kunnen de christendemocraten geen voorstanders van de wet uit de banken halen en vervangen door tegenstanders.”

