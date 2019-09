Nancy Pelosi: Klokkenluiders in gevaar door uitspraken Trump

De veiligheid van de klokkenluider die het Oekraïne-schandaal aan het rollen bracht, is in het geding, vreest Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Ze maakt zich ‘zorgen over sommige opmerkingen van de president’, zei ze vrijdag.

De avond tevoren had president Donald Trump een toespeling gemaakt op heftige represailles. Eerst noemde de president de klokkenluider ‘bijna een spion’, en zei even later: “Weet je wat we vroeger deden, toen we nog verstandig waren? Spionnen en verraad, daar gingen we toen ietsje anders mee om.”

De uitlatingen kwamen nadat The New York Times had onthuld dat de klokkenluider voor de CIA werkte. De krant kreeg een storm van kritiek, omdat die volgens critici niets toevoegt aan de feiten over het schandaal, maar de anonimiteit van de klokkenluider wel in gevaar brengt.

Klok luiden is gevaarlijk

De veiligheid van klokkenluiders is momenteel onderwerp van gesprek in de Verenigde Staten. Journalist Tom Mueller schreef onlangs een boek over de geschiedenis van klokkenluiders in de VS. ‘Als de anonimiteit van de klokkenluider wordt onthuld, brengt dat hem of haar op gevaarlijk en onzeker terrein’, schrijft hij in Politico. ‘Klokkenluiders die hun onthullingen onder naam hebben gedaan, hebben daar gevolgen van ondervonden, vooral die bij de inlichtingendiensten.’

Het debat over klokkenluiden werd ook al gevoerd voor de onthullingen over Trumps pogingen Oekraïne te betrekken bij de verkiezingen van 2020. Eerder deze maand publiceerde Edward Snowden, die in 2013 een omvangrijk surveillanceprogramma door inlichtingendienst NSA onthulde, zijn biografie, en legde daarin uit waarom hij niet de gebruikelijke klokkenluiderskanalen volgde. Zo wijst hij op William Binney, cryptoanalist bij de NSA, die misstanden aan het licht bracht. Als dank werd die ‘onderworpen aan herhaaldelijke pesterijen en gewapenderhand gearresteerd in zijn eigen huis, hoewel hij nooit was aangeklaagd’.

Gesprek verschuiven naar de bron

Toch kun je er niet omheen dat de Oekraïne-klokkenluider wel succesvol was. Op eigen houtje heeft die immers een impeachment in gang gezet. Klokkenluiders kunnen volgens Snowden succesvol zijn via de officiële kanalen, reageerde hij vanuit Moskou, als hun klacht een specifieke misstand door één persoon of overheidsinstantie betreft. Dat is nu het geval: de president zit in het beklaagdenbankje, het Congres neemt de klacht serieus.

Maar nu doet het Witte Huis ‘wat ieder Witte Huis doet’, waarschuwt Snowden ook: het probeert het gesprek ‘van de aantijgingen te verschuivingen naar de bron van de aantijgingen’.

