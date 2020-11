Naderende exit Trump vergroot onzekerheid over Afghaans vredesoverleg

De Taliban ontpopten zich de afgelopen driekwart jaar tot kleurrijke fans van Donald Trump. De Amerikaanse president verwierf de sympathie van de oerconservatieve strijders door het historische vredesakkoord dat hij in februari met hen sloot. Nadat die deal was getekend, sprak Trump telefonisch met Taliban-leider Abdul Ghani Baradar – de eerste Amerikaanse president die zoiets deed. Hij toonde ontzag voor de strijders. “Ze zijn heel hard, heel slim, heel scherp”, zei hij.

Maar nu Trump op weg lijkt naar de uitgang in Washington, zullen de Taliban het met zijn opvolger Joe Biden moeten doen. Dat vergroot de onzekerheid bij het overleg dat sinds twee maanden wordt gevoerd door de Taliban en de Afghaanse machthebbers in de Arabische Golfstaat Qatar.

De Taliban riepen Biden deze week dringend op om zich te houden aan het akkoord dat ze eerder sloten met Trump. Maar de Afghaanse regering hoopt juist dat Biden zich harder op zal stellen tegen de strijders. Afghanistans tweede vicepresident Sarwar Danish riep Biden op tot een ‘volledige evaluatie’ van het vredesproces en vroeg de aankomende president ‘meer druk uit te oefenen op de Taliban’.

Vertrek van buitenlandse troepen

Hoe het nu verdergaat met het toch al moeizaam verlopende vredesproces, is onzeker. De kern van het akkoord tussen Trumps regering en de Taliban is dat de strijders geen Navo-militairen meer aanvallen, een afspraak waar ze zich tot nu toe aan houden. Ook mag Afghanistan geen uitvalsbasis meer zijn voor aanslagen door groepen als Al-Qaida en Islamitische Staat (IS). En de Taliban moeten met de Afghaanse politieke elite zien te onderhandelen over machtsdeling, iets dat ze inderdaad zijn gaan doen. In ruil hiervoor zijn de Amerikanen begonnen met de terugtrekking van alle Navo-troepen – een aftocht die mei volgend jaar volledig moet zijn afgerond.

De Taliban zijn in hun nopjes met deze deal, omdat het vertrek van alle buitenlandse troepen al jaren een van hun belangrijkste doelen is. “Trump is voor de rest van de wereld misschien belachelijk”, zei een Taliban-functionaris laatst tegen tv-zender CBS News. “Maar voor ons is hij een verstandig en wijs man.”

Maar veel leden van de Afghaanse politieke elite, vaak op het Westen georiënteerde mensen, zijn er nijdig over dat Trump grotendeels buiten de regering in Kaboel om een akkoord sloot met de Taliban. De Afghaanse regering beseft bovendien dat haar onderhandelingspositie wordt ondergraven doordat de Amerikanen al met hun aftocht zijn begonnen. Volgens president Ashraf Ghani hadden de Taliban eerst hun geweld moeten staken voordat er over vrede gesproken kon worden.

Schimmige moorden en aanslagen

Op hun beurt voeren de Taliban op dit moment hun strijd juist op, in de wetenschap dat dit hun onderhandelingspositie versterkt. Op grote delen van het platteland wappert inmiddels hun witte vlag; in veel gebieden zijn alleen de belangrijkste plaatsen nog in handen van de regering. En in de hoofdstad Kaboel heerst alom angst, gevoed door schimmige moorden met magneetbommen onder auto’s en allerlei andere aanslagen. Zo bestormden IS-strijders vorige week nog de universiteit van Kaboel, wat uitmondde in een urenlang vuurgevecht waarbij 22 mensen omkwamen.

En de Afghaanse geheime dienst NDS heeft alle onzekerheid over het vredesproces de afgelopen weken nog verder vergroot met berichten over commando’s die twee Al-Qaida-kopstukken zouden hebben gedood. Volgens de dienst genoten de Al-Qaida-voorlieden ‘bescherming van de Taliban’. Als dat inderdaad zo is, zou het een flagrante schending zijn van het akkoord dat Trump met hen sloot.

Hoe Biden straks met deze explosieve cocktail zal omgaan, is nog onduidelijk. Het is bekend dat de aankomende president niet wil dat de VS zich opwerpen als politieman van de wereld. Maar Biden heeft ook meermaals gezegd dat hij ‘enkele duizenden’ Amerikaanse militairen in Afghanistan wil houden voor de bestrijding van terreurgroepen. Als hij dat inderdaad doet, is de kans groot dat de Taliban weglopen van het vredesoverleg. Ook deze erfenis van de turbulente Trump-jaren verdwijnt dan in de prullenbak.

Bonte waaier aan terreurgroepen

Ondanks de al negentien jaar durende Amerikaanse militaire interventie in Afghanistan, de langste in de geschiedenis van de VS, zijn in het verpauperde Zuid-Aziatische land nog altijd diverse terreurgroepen actief. Volgens een recent VN-rapport gaat het – naast de Taliban – onder meer om: Islamitische Staat

IS heeft in Afghanistan naar schatting 2200 strijders, vooral in de oostelijke provincie Kunar, bij de grens met Pakistan. De groep pleegt echter ook aanslagen op andere plekken, waaronder de hoofdstad Kaboel. Al-Qaida

Ongeveer 550 tot 800 strijders van Al Qaida zijn heimelijk actief in twaalf Afghaanse provincies, waaronder Kandahar, Helmand en Nimruz. Leider Aiman al-Zawahiri zou zich ook schuilhouden in Afghanistan. Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)

Deze zogenoemde Pakistaanse Taliban plegen vooral aanslagen in Pakistan. De meerderheid van de ongeveer 6000-6500 Pakistaanse strijders in Afghanistan behoort tot deze groep. Velen van hen zouden de laatste tijd overlopen naar IS. Islamitische Beweging van Oezbekistan (IMU)

De IMU telt in Afghanistan zo’n 140 leden, inclusief familieleden, die hoofdzakelijk aanwezig zijn in de noordelijke provincie Faryab, bij de grens met Turkmenistan. De beweging zou gelieerd zijn aan Al-Qaida. Islamitische Partij van Turkestan (TIP)

Deze Oeigoerse jihadisten strijden voor een onafhankelijk Oost-Turkestan, in plaats van de Chinese provincie Xinjiang. De circa 500 strijders zitten met name in de provincie Badakhshan, in het uiterste noordoosten, bij het korte stukje grens met China.

