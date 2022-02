Nabestaanden bombardement op Hawija klagen Nederlandse staat aan

Elf nabestaanden van het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Hawija, in juni 2015, klagen de Nederlandse staat aan. Bij die aanval met twee F-16’s vielen destijds zeventig burgerdoden. De elf nabestaanden komen uit zeven gezinnen, die in totaal elf familieleden hebben verloren bij het bombardement. Volgens hun advocaat Liesbeth Zegveld is de aanval onrechtmatig geweest en was er sprake van een ‘disproportionele inzet van geweld’.

Hawija, gelegen in de Iraakse provincie Kirkuk, was destijds in handen van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Als lid van de internationale coalitie kreeg Nederland informatie van de Verenigde Staten dat daar een bommenfabriek van IS lag. Bij de luchtaanval, in de nacht van 2 op 3 juni 2015, bleek dat er veel meer explosief materiaal lag opgeslagen dan gedacht. Daardoor werd ook de woonwijk naast het getroffen industrieterrein grotendeels verwoest.

Twee van de eisers in de dagvaarding tegen de Nederlandse staat zijn een Iraaks echtpaar dat in Zoetermeer woont. Hun zoon werd bij de aanval blind aan één oog, de vrouw liep blijvend letsel op aan haar rug.

Nevenschade vooraf moeilijk vast te stellen

De Amerikanen hebben verklaard dat de precieze nevenschade van een aanval op de bommenfabriek moeilijk vooraf was vast te stellen. Ondanks deze onzekerheid ging Nederland toch tot de aanval over, zonder de omwonenden te waarschuwen of te evacueren.

“De Nederlandse staat heeft bij de voorbereiding en uitvoering van het bombardement de regels van het internationaal humanitair recht geschonden”, staat in Zegvelds dagvaarding. “Niet is voldaan aan het daartoe behorende beginsel van proportionaliteit en het beginsel van te nemen voorzorgsmaatregelen. De Staat wist of had behoren te weten dat de luchtaanval enorm veel burgerslachtoffers zou (kunnen) veroorzaken en dat deze schade niet in verhouding stond tot het beperkte militaire voordeel dat het uitschakelen van het doelwit op dat moment zou opleveren.”

Behalve de onrechtmatigheid van de aanval zelf aan de kaak te stellen, vindt Zegveld ook dat het onderzoek ernstige gebreken vertoont. Pas in 2016 mocht het Openbaar Ministerie een eerste feitenonderzoek houden. Pas in 2019 werd bekend dat er bij de aanval tientallen burgerslachtoffers waren gevallen, dankzij onthullingen door NRC en de NOS. Toenmalig minister Ank Bijleveld van defensie overleefde liefst vier Kamerdebatten over de kwestie.

Gemeenschapsvoorzieningen

Nederland heeft tot nu toe geen individuele schadevergoedingen toegekend, wel een collectieve, in de vorm van onder meer gemeenschapsvoorzieningen en een nieuwe elektriciteitscentrale. Maar ook dat proces komt traag van de grond.

Naar het bombardement en de nasleep ervan is in november 2020 een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld, onder voorzitterschap van oud-minister Winnie Sorgdrager. Dat onderzoek verloopt echter stroperig. Zo wordt Hawija nog steeds onveilig geacht voor een bezoek van Nederlandse onderzoekers.

Presentatie van de eindconclusies wordt nu rond de zomer verwacht.

