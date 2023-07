Naar Noord-Korea overgestoken militair zou om disciplinaire redenen worden teruggebracht naar VS

De Amerikaanse tv-zender CBS meldt op gezag van regeringsfunctionarissen dat het gaat om de soldaat tweede klas Travis King. Volgens CBS stond King op het punt om op disciplinaire gronden te worden teruggestuurd naar de Verenigde Staten. De militair zou op de Zuid-Koreaanse luchthaven al door de beveiliging zijn geweest voor de terugvlucht, toen hij er op de ene of andere manier vandoor ging. Hij zou zich hebben aangesloten bij een toeristische tour langs de bestandslijn, om daar verrassend over te steken.

De Amerikaanse militair ging Noord-Korea te voet binnen in de zogeheten Gezamenlijke Veiligheidszone, zo’n 50 kilometer ten noorden van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Daar is een opening in de scheiding tussen de twee Korea’s, die ook een toeristische trekpleister is. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump wandelde er in 2019 ook even op Noord-Koreaans terrein tijdens zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.

Oplopende spanningen

Het incident komt op een moment van oplopende spanning op het Koreaanse schiereiland. Het autocratische Noord-Korea doet geregeld proeflanceringen van raketten die kunnen worden voorzien van kernkoppen. Dit leidt tot bezorgdheid in het democratische Zuid-Korea, dat wordt gesteund door de Verenigde Staten en dat een Amerikaanse legermacht op zijn grondgebied heeft. De spanning nam de laatste tijd verder toe doordat Washington, ter afschrikking van Noord-Korea, een nucleaire onderzeeër naar de wateren rond de Korea’s dirigeerde.

Amerika raadt zijn burgers sinds enkele jaren dringend af naar Noord-Korea te reizen. Dit klemmende advies werd afgekondigd na de lotgevallen van de Amerikaanse student Otto Warmbier. Die werd in 2015 gearresteerd tijdens een tour door Noord-Korea. Warmbier overleed in 2017 enkele dagen nadat hij in coma door de Noord-Koreanen was overgedragen aan de VS.

Noord- en Zuid-Korea hebben officieel geen grens maar slechts een bestandslijn, waar het front was in 1953 toen de Koreaanse oorlog na drie jaar werd gestaakt. Formeel is er nooit vrede gesloten tussen de twee landen.

