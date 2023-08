Naar de stembus in Zimbabwe. ‘Veel mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd dan in de rij te gaan staan’

Mandipa Ndlovu, PhD-kandidaat aan de Universiteit Leiden, is in Harare. Ze doet onderzoek naar burgerschapsparticipatie rondom deze verkiezingen, ‘en dan is het toch het beste om hier te zijn’. Ze vertelt over met wat voor gevoel Zimbabwanen vandaag naar de stembus gaan, in het land dat zucht onder zo’n beetje het hoogste inflatiecijfer ter wereld.

Hoe is de sfeer op verkiezingsdag?

“Het is veel rustiger is dan ik had verwacht, kalmer. Natuurlijk zijn er incidenten. Er zijn wat waarnemers buiten de deur gehouden, zoals de journalist uit Zuid-Afrika die er door de regering van is beschuldigd dat hij met CIA-agenten het land in zou willen reizen. En de Londense hoogleraar Stephen Chan mocht het land niet in omdat hij van tevoren uitlatingen had gedaan over wie hij dacht dat er zou winnen.

“Over het algemeen is de stemming in het land samen te vatten als: laten we maar stemmen, en wie wint, die wint. Er is zeker sprake van apathie. Er is weinig geloof dat deze verkiezingen iets gaan veranderen aan de problemen die mensen hier hebben. Zimbabwanen hebben wel wat anders aan hun hoofd dan de moeite te nemen naar de stembus te gaan. We moeten zien hoe vandaag zich ontwikkelt: als er rijen ontstaan bij de stembussen, zal dat al afschrikken.

“Er was bijvoorbeeld veel gedoe vooraf over de covid-regels. Na elke stem moet het potloodje gereinigd worden. Dat kost toch vijftien, twintig seconden, en gevreesd wordt dat dat voor veel oponthoud gaat zorgen.”

Heeft de oppositie een kans?

“Nou, er zijn dit keer een miljoen jonge mensen die voor het eerst morgen stemmen. Die zijn volwassen geworden onder economisch dramatische omstandigheden. Zowel Zanu-PF als CCC realiseert zich dat dit een kritische massa is om binnen te halen. Ook de jongeren zijn apathisch, maar, als je ze weet te mobiliseren, kan het toch nog weleens verrassend worden. Beide partijen hebben veel gedaan om die jongeren aan boord te krijgen, met campagnes op sociale media. Maar nu ik met jou bel zijn de stembussen pas drie uur open, dus het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen.

“Er is ook veel druk vanuit het buitenland, vanuit de diaspora. Zij kunnen niet stemmen, omdat je je alleen hier in Zimbabwe kunt registreren om te stemmen. Zimbabwanen in het buitenland proberen daarom hun familie, vrienden en kennissen zo veel mogelijk aan te sporen te gaan stemmen.

“Er is trouwens ook enige schroom, zelfs angst, rondom niet-stemmen, en dat zie je vooral in de dichtbevolkte townships. Daar gaan vertegenwoordigers van beide partijen van deur tot deur, om te checken of mensen wel gaan stemmen. Wat natuurlijk niet helemaal is hoe het hoort. Er wordt dus ook gestemd om het maar gewoon gedaan te hebben.”

Zal er wat veranderen als de huidige oppositie wint?

“Wel, voor veel kiezers is het ook een beetje: de duivel die ik ken, of de nieuwe duivel. Mensen zijn hier tegelijkertijd risicomijdend, maar ook klaar voor verandering. Onder de oppositie… over het grote probleem van Zimbabwe, schuldsanering op internationale schaal, heeft die zich nog nauwelijks uitgelaten. En de enige keer dat de CCC zich heeft kunnen bewijzen was in de periode 2009 tot 2013, in de regering van nationale eenheid, onder Morgan Tsvangirai. Daarop kunnen we ze beoordelen. Ook toen verdween er geld naar plekken waar dat niet naartoe had moeten sijpelen. Dus ik hou me verre van enig oordeel. Beide partijen hebben hun tekortkomingen.”

Wat is er te merken van repressie?

“Twee weken terug is er nog een CCC-lid vermoord (Tinashe Chitsunge, door een menigte ZanuPF-aanhangers in Harare gestenigd, red.). Kijk, nergens in Afrika zul je een machtspartij vinden, zeker niet eentje die het al veertig jaar voor het zeggen heeft, die je kunt uitdagen, zonder dat er een beetje wordt... teruggeduwd. Er zal altijd intimidatie zijn.

“Maar over het algemeen moet ik zeggen dat er dit jaar minder spanningen zijn dan afgelopen verkiezingen.”

Wat gaat er nu gebeuren?

“De stembussen zijn tot zeven uur open, dan wordt er geteld. Je weet dat er gedoe rond het tellen van de stemmen zal zijn - parlementariërs, waarnemers, burgerwachten, en de verkiezingscommissie zullen zich er allemaal mee gaan bemoeien om erop toe te zien dat het allemaal netjes verloopt. Dat kan een paar dagen duren, maar dan zullen we weten wie de komende vijf jaar president is. Mocht geen van de kandidaten de vijftig procent halen, komt er twee oktober een tweede ronde.”

Lees ook:

‘De krokodil’ komt bij de verkiezingen in Zimbabwe vast weer bovendrijven

Hoewel zittend president Mnangagwa in de peilingen op achterstand staat, is de verwachting dat ‘de krokodil’ weer zal winnen.