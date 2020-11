Na zeperds van zijn advocaten gaat Trump zelf het gevecht om zijn herverkiezing aan

Vorige week vrijdagavond sprak Trump met twee Republikeinse fractieleiders uit Michigan, die hij had uitgenodigd in het Witte Huis. Hij hoopt dat de Republikeinse meerderheid in de twee huizen van het parlement van Michigan hem alsnog tot winnaar zullen uitroepen. Dat zou hem 16 extra kiesmannen opleveren van de minimaal benodigde 270 kiesmannen in het college dat de president aanwijst. Volgens de officieuze uitslagen heeft Biden er nu 306 en Trump 232. Van tevoren zeiden de twee Republikeinen overigens niet voor ingrijpen te voelen.

Bidens winst in Michigan leek eerder deze week even in gevaar toen een lokale kiescommissie de uitslag in Detroit niet direct goedkeurde. De twee Democraten in de commissie stemden voor, de twee Republikeinen tegen. In Detroit wonen veel Afro-Amerikanen, en mede dankzij hun stemmen won Biden er met 323.000 stemmen verschil. Zonder Detroit zou Bidens voorsprong in de hele staat, zo’n 140.000, dus ruimschoots uitgewist worden en zou Trump de winnaar zijn.

Het argument van de twee Republikeinen was dat het aantal verschenen kiezers en het aantal getelde stemmen in Detroit niet precies gelijk was. Maar dat is niet ongewoon. Tegen de uitslag in een ander district waar zulke verschillen ook optraden – en waar voornamelijk witte Amerikanen wonen – maakten ze geen bezwaar.

Na een tumultueuze hoorzitting gaven de twee Republikeinen toe, en werd de uitslag alsnog goedgekeurd. Maar een dag later bedachten ze zich, en maakten bekend dat ze hun stem wilden intrekken. Dat was na een telefoontje van Donald Trump. Volgens een van de twee Republikeinse leden, Monica Palmer, oefende de president geen druk op haar uit, maar maakte hij zich zorgen over haar veiligheid.

Kamala Harris heeft streepje voor op haar baas Biden Nog steeds ondervindt Joe Biden hinder van het feit dat de regering-Trump zijn verkiezingsoverwinning niet erkent. Zo wordt hij niet, zoals normaal zou gebeuren, bijgepraat over de activiteiten van de krijgsmacht en inlichtingendiensten, en over de gevaren die de VS bedreigen. Een geluk bij een ongeluk is dat de aanstaande vicepresident, Kamala Harris, nog steeds lid is van de Senaat en daar in de commissie voor de inlichtingendiensten zit. Zij krijgt dus veel van die staatsgeheimen te zien. Maar tot 20 januari – of eerder als de regering-Trump toegeeft dat er een regeringswisseling aankomt – mag ze dat allemaal niet met haar baas delen. Biden klaagt er niet over. Dat doet hij wel over het gebrek aan toegang van zijn team tot gegevens over de coronapandemie. Volgens Biden gaan er door gebrek aan coördinatie rond de uitrol van vaccins extra slachtoffers vallen. De pandemie heeft in de VS tot nu toe meer dan een kwart miljoen levens gekost.

Donald Trump met zijn dochter Ivanka, tijdens zijn presidentschap. Beeld AP

De juridische deur valt dicht

Trump heeft naar verluidt geïnformeerd welke andere lokale functionarissen en politici hij zou kunnen bellen om nog iets aan de uitslagen te doen. Hij heeft daar niet veel tijd meer voor. In Georgia zou vrijdag de uitslag officieel zijn vastgesteld, na een hertelling die Trumps achterstand op Joe Biden iets kleiner maakte, maar niet wegwerkte.

Maandag moet de (Democratische) minister van justitie van Pennsylvania de uitslagen van alle districten binnen hebben, waarna ze daar ook haar stempel van goedkeuring op kan zetten. In Michigan doet maandag de verkiezingscommissie van de staat dat – tenzij ook daar de twee Republikeinse leden zorgen voor het staken van de stemmen.

De komende twee weken maken ook de andere sleutelstaten de uitslag officieel. Op 8 december valt voor alle staten juridisch gesproken de deur dicht, dan kunnen uitslagen niet meer aangevochten worden.

De advocaat van president Trump, oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani, lijkt behoorlijk de weg kwijt als hij een persconferentie houdt over de fraude bij de verkiezingen. Hij spreekt onsamenhangend en zweet ernstig waardoor haarverf over zijn hoofd loopt. Beeld Reuters

Landelijke samenzwering

Tot die tijd zullen ook de advocaten van Trump niet rusten. Die worden sinds vorige week aangevoerd door Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York en al lange tijd de persoonlijke advocaat van Trump. Trump zette Giuliani in nadat een aantal advocatenkantoren waarmee hij werkte zich hadden teruggetrokken, bang voor reputatieschade.

Of Giuliani de beste keus is, valt te betwijfelen. Toen hij eerder deze week Trumps zaak bepleitte voor een rechter in Philadelphia, leek hij behoorlijk de weg kwijt in een aantal juridische basisprincipes en in zijn eigen dagvaarding. Hij moest er zelfs door de rechter op worden gewezen dat hij het woord ‘ondoorzichtig’ gebruikte waar hij ‘transparant’ bedoelde. “Moeilijke woorden, edelachtbare.”

Tijdens een persconferentie donderdag ging het niet veel beter. Terwijl de aanwezige fotografen uit alle mogelijke hoeken zijn door zweet uitlopende haarverf in beeld brachten, claimden Giuliani en zijn collega Sidney Powell dat er een landelijke samenzwering aan de gang is waar Democraten, de regeringen van Cuba en Venezuela en de progressieve miljardair George Soros bij betrokken zijn. Gezamenlijk zouden die ervoor gezorgd hebben dat in het hele land stemmachines klaarstonden om met een druk op de knop Trump-stemmen in Biden-stemmen te veranderen.

Ook in de talrijke rechtszaken die Trumps campagne aanspande rond de behandeling van poststemmen werden dergelijke verstrekkende beschuldigingen geuit. Maar steeds ontbreekt elk bewijs dat er fraude is gepleegd of fouten zijn gemaakt op zo grote schaal dat de betreffende staat daardoor Trump als winnaar zou kunnen krijgen.

Volgens de organisatie Democracy Docket, die de lijst van rechtszaken bijhoudt, heeft Trump tot nu één zaak gewonnen, over een paar duizend stemmen in Pennsylvania, en er 29 verloren of opgegeven.

President Donald Trump in het Witte Huis, daags voor de door hem verloren presidentsverkiezingen. Beeld AP

Een Spaans bedrijf, een Duitse server, een Amerikaanse complottheorie President Trumps hardnekkigheid in zijn strijd tegen de verkiezingsuitslag wordt gevoed door wraakzucht, zo hoorde nieuwszender CNN van iemand uit zijn omgeving. Trump zou de Democraten betaald willen zetten voor het in twijfel trekken van zijn verkiezing tot president in 2016, op grond van de hulp die hij van Rusland kreeg. Zijn hameren op fraude bij de verkiezingen heeft in ieder geval het effect dat driekwart van de Republikeinen in de VS niet gelooft of betwijfelt dat de verkiezingen eerlijk verliepen. Prominente Republikeinse politici doen mee met het verspreiden van geruchten. Een lid van het Huis van Afgevaardigden, Louie Gohmert, wees op een Spaans softwarebedrijf, Scytl, dat een server in Frankfurt zou hebben die door het Amerikaanse leger in beslag zou zijn genomen omdat er bewijs van verkiezingsfraude op zou staan. Niets daarvan klopt, en Gohmert gaf toe dat hij de informatie had ‘van een Duitse tweet in het Duits’.

Lees ook:

De Republikeinen blijven zoeken naar stemfraude, vooralsnog tevergeefs

Terwijl Joe Biden zijn regering voorbereidt, blijft Trump met dagvaardingen en tweets het verkiezingsresultaat verdacht maken.