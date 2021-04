Na vijf jaar praten aartsvijanden Saudi-Arabië en Iran weer met elkaar

Iran en Saudi-Arabië zijn allesbehalve goede vrienden; al decennialang strijden de twee grootmachten om invloed in het Midden-Oosten. De landen verbraken zelfs de diplomatieke betrekkingen met elkaar, nadat vijf jaar geleden de Saudische ambassade in Teheran het doelwit was geworden van een boze menigte, die protesteerde tegen de executie van een sjiitische geleerde door het Saudische regime. Maar nu lijken de twee rivalen open te staan voor enige toenadering: voor het eerst in vijf jaar zijn er op hoog niveau gesprekken gevoerd met als doel de verzuurde relatie te verbeteren.

Zondag werd bekend dat hooggeplaatste functionarissen van beide landen elkaar begin deze maand hebben ontmoet in Bagdad, waar de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi optrad als bemiddelaar. Als het goed is, gaan er meer gesprekken plaatsvinden. Beide landen ontkennen officieel dat er een ontmoeting is geweest, maar bronnen die betrokken zijn bij het overleg – onder wie een belangrijke Iraanse functionaris – bevestigen tegen Reuters dat dit wel het geval is.

Zoeken naar een exitstrategie

De eerste gesprekken zouden vooral over de oorlog in Jemen zijn gegaan, waar Saudi-Arabië en Iran beide een andere kant in het conflict steunen. Saudi-Arabië leidt de internationale coalitie die Jemens regering steunt, terwijl Iran militaire steun geeft aan de Houthi-rebellen. Saudi-Arabië is al sinds 2015 verzandt in het conflict, en is op zoek naar een exitstrategie. Want ondanks haar militaire macht blijkt het land soms een stuk kwetsbaarder te zijn dan het wil zijn: zo werd in 2019 tijdelijk de helft van de Saudische olieproductie stilgelegd door een aanval met raketten en drones van de Houthi-rebellen op een oliecomplex.

De afgelopen maanden hebben de Houthi’s hun luchtaanvallen op Saudi-Arabië verder opgevoerd. Meestal missen ze hun doel, maar de constante dreiging uit de lucht is wel een kopzorg voor het regime in Riyad. Vorige maand deed het een voorstel voor een wapenstilstand in Jemen, maar het plan werd verworpen door de Houthi’s. Mogelijk kan het nu via Iran een uitweg vinden. De volgende gesprekken zouden gepland zijn voor volgende week.

