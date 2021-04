Na Urgenda hier is ook in Duitsland de klimaatwet met succes aangevochten: te vrijblijvend

Het Duitse grondwettelijk hof oordeelde donderdag dat de Duitse klimaatwet op de schop moet. Net zoals de Nederlandse klimaatstichting Urgenda eerder in Nederland deed, hebben Duitse klimaatactivisten van Fridays for Future hun regering voor het gerecht gedaagd. De Duitse klimaatwet zou niet ver genoeg gaan. De rechter stelde de jonge activisten in het gelijk, waardoor veel klimaatmaatregelen opnieuw op de onderhandelingstafel belanden.

Volgens de grondwettelijke rechter in Karlsruhe krijgen de jonge generaties in de toekomst te maken met een ‘allesomvattend verlies van vrijheden’ vanwege klimaatverandering. De huidige klimaatwet zou een groot deel van het verminderen van de broeikasgassen-uitstoot te ver doorschuiven, tot na 2030. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden zijn “dringende maatregelen nodig”, aldus de rechter.

In strijd met de wetenschappelijke en maatschappelijke realiteit

“We hebben gewonnen”, schreef de bekende Duitse klimaatactivist Luisa Neubauer op Twitter. “Klimaatbescherming is niet ‘leuk-om-te-hebben’, het is ons grondrecht.” Tegen Der Spiegel verklaarde Neubauer dat het oordeel bevestigt wat klimaatactivisten al lang verkondigen: “De klimaatwetgeving van de federale regering is altijd in strijd geweest met de wetenschappelijke en maatschappelijke realiteit.”

Met de uitspraak komen klimaatmaatregelen zoals de uitfasering van steenkool, de prijs van CO2 en de deadline voor emissievrije auto’s weer op de onderhandelingstafel. Klimaatminister Svenja Schulze (SPD) wil vaart zetten achter de wet en zegt al voor de zomer een nieuw plan te willen presenteren. Volgens de minister is de uitspraak van het grondwettelijke hof een “duidelijke stimulans” voor klimaatbescherming.

Het oordeel van de rechter komt de coalitiepartijen CDU en SPD slecht uit in aanloop naar de verkiezingen in de herfst. Terwijl de Groenen razendsnel in de peilingen stijgen, proberen de coalitiepartners de schuld in elkaars schoenen te schuiven.

Er moet nu echt actie worden ondernomen

Op Twitter leidde dat tot een publiekelijke ruzie tussen economieminister Peter Altmaier (CDU), SPD-voorzitter Olaf Scholz en SPD-arbeidsminister Hubertus Heil. “Voor zover ik mij herinner, hebben u en de CDU/CSU juist verhinderd wat nu door het Federale Constitutionele Hof wordt geëist”, schreef Scholz. “Er moet nu echt actie worden ondernomen en ik ben bereid dat te doen.”

Toch leek het oordeel van de rechtbank donderdag vooral in het voordeel te werken van de Groenen-voorzitter Annalena Baerbock. De frisse, pas gekozen bondskanselier-kandidaat voor de partij, noemt de uitspraak van de rechter “een historische beslissing”. Ze waarschuwt dat de komende jaren cruciaal zullen blijken voor het klimaat. Mocht zij in de herfst de opvolgster van Angela Merkel worden, dan belooft zij Duitsland in lijn brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

