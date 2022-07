Na urenlange ruzie in het Witte Huis stuurde Trump zijn beruchte tweet over 6 januari. ‘Wordt wild!’

Volgens Liz Cheney, de Republikeinse vicevoorzitter van de commissie, belde de ex-president de getuige, maar nam hij of zij bewust niet op. Druk uitoefenen op getuigen is strafbaar en de commissie vindt het voorval zo ernstig dat het is doorgegeven aan het ministerie van justitie.

Cheney zei dat dinsdag aan het slot van een openbare hoorzitting van de commissie, waarin de voorbereidingen centraal stonden voor de grote demonstratie op 6 januari 2021. Die was bedoeld om Trump te steunen in zijn bewering dat de overwinning van de presidentsverkiezingen in november 2020 hem op frauduleuze wijze was ontfutseld. Deze demonstratie werd na een oproep van Trump gevolgd door een mars naar het Capitool, waar demonstranten met geweld naar binnen gingen.

Nachtelijke bespreking

De bestorming bracht de officiële bevestiging van de overwinning van Joe Biden in gevaar, en volgens de commissie was dat precies de bedoeling. Onder meer deze strategie zou zijn besproken tijdens een nachtelijke vergadering in het Witte Huis, op 18 december 2020, in eerste instantie alleen door Trump en een aantal adviseurs van buiten zijn eigen staf, onder wie advocaten Sidney Powell en Rudy Giuliani, en ex-generaal en Trumps ex-veiligheidsadviseur Michael Flynn.

Deze drie adviseerden Trump ook om stemmachines waarmee volgens hen geknoeid was, in beslag te laten nemen door het leger. Na hooguit een kwartier kwamen enkele juristen van het Witte Huis alsnog binnen, bezorgd dat de president slecht advies zou krijgen.

Bijna een handgemeen

“Pat Cipollone moet een nieuw snelheidsrecord te land gevestigd hebben”, zei Sidney Powell cynisch in haar op video opgenomen getuigenis. Cipollone was het hoofd van de juridische afdeling en hij getuigde na lang afhouden vrijdag achter gesloten deuren voor de commissie; van zijn getuigenis werden videofragmenten getoond. De Witte Huis-juristen boden zo stevig verzet tegen de plannen van Powell en Flynn, dat de zes uur durende vergadering uitliep op een schreeuw- en scheldpartij, en op een haar na een handgemeen.

De beruchte tweet van toenmalig Amerikaans president Donald Trump. Beeld AP

Aan het eind, na middernacht, leek Trump op de hand te zijn van de externe adviseurs; hij benoemde Powell ter plekke tot zijn speciale juridisch adviseur. Volgens Cipollone werd die benoeming nooit geformaliseerd, en was die wat hem betreft niet geldig. In feite negeerde hij daarmee een instructie van de president.

Van de inbeslagname van stemmachines kwam niets, maar de vergadering had één concreet gevolg: om vier uur ’s ochtends verstuurde Trump de beruchte tweet, waarin hij medestanders opriep om op 6 januari voor een demonstratie naar Washington te komen. ‘Wordt wild!’, voegde hij eraan toe.

De commissie onthulde dat Trump de dag voor die demonstratie een telefoongesprek voerde met zijn voormalige adviseur Steve Bannon. Die vertelde daarna in zijn eigen podcast dat 6 januari niet bepaald een gewone demonstratie zou worden.

Trumps oproep per tweet vond grote weerklank in extreemrechtse kringen. Organisaties als de Proud Boys en de Oath Keepers zagen het als een oproep om met geweld voor Trump op te komen. Tegen hun gewoonte in begonnen ze samen plannen te maken.

Getuigenis bestormer

Over die demonstratie, en de bestorming van het Capitool die erop volgde, hoorde de commissie de getuigenis van een van de deelnemers, Stephen Ayres, die met anderen het parlementsgebouw binnendrong en later veroordeeld werd voor verstoring van de openbare orde.

Ayres raakte daardoor zijn baan en zijn huis kwijt, en gelooft inmiddels niet meer in de complottheorieën van de voormalige president. Destijds was hij, vertelde hij, door en door een Trump-aanhanger, die door wat Trump zei en wat hij zag op sociale media ervan overtuigd was dat Biden de verkiezingen alleen door fraude kon hebben gewonnen.

Hij verliet het gebouw van het Congres weer toen Trump in een videoboodschap iedereen vroeg om naar huis te gaan. Als die oproep eerder was gekomen, zei Ayres, was hij ook vroeger weggegaan.

Daarmee ondersteunde hij een centrale stelling van de commissie: dat Trump de menigte niet alleen bewust naar het Capitool stuurde om de ceremonie daar te onderbreken, maar zich ook bewust stilhield terwijl in dat gebouw op grote schaal geweld werd gepleegd en hij van alle kanten smeekbeden kreeg om zich daartegen uit te spreken.

In de komende hoorzitting, zo beloofde de commissie, worden de acties van de ex-president die dag – of het gebrek daaraan – van minuut tot minuut uitgeplozen.

Lees ook:

Trump kleineert getuige die explosieve details gaf over dag van bestorming Capitool

De getuigenis van Cassidy Hutchinson was explosief. Het ministerie van justitie moet nu besluiten wat te doen met de nieuwe informatie.