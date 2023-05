Na talloze tirades wordt Wagnerbaas Prigozjin nu zélf beschuldigd van verraad

De Russische huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin heeft er doorgaans een handje van om alles en iedereen te beschuldigen van verraad. Meer dan eens verweet de leider van de Wagner privémilitie de Russische legerleiding ervan dat ze hem niet genoeg wapens leverde en dat ze hem en zijn huurlingen bijgevolg aan hun lot over lieten op het slagveld.

Twee weken terug beschuldigde Prigozjin minister van defensie Sergej Sjojgoe en legerchef Valeri Gerasimov er bijvoorbeeld nog van dat zij de Wagnersoldaten in frontstad Bachmoet willens en wetens zonder munitie lieten zitten. In een weerzinwekkende video die de oligarch op zijn Telegram-kanaal plaatste, ontstak hij in een scheldkanonnade tegenover de militaire staf terwijl op de achtergrond de kadavers van tientallen Wagner-huurlingen te zien waren.

Als ze niet direct munitie zouden leveren, zo dreigde hij, zouden hij en zijn soldaten zich terugtrekken uit Bachmoet, de belegerde stad waar Wagner al sinds vorig jaar zomer het voortouw neemt in de Russische poging een doorbraak aan het front te forceren. “Sjojgoe, Gerasimov, waar blijft die klote-munitie!?”, zo beet hij de heren in hun veilige ‘mahoniehouten’ kantoren in Moskou toe.

De rollen zijn omgedraaid

Afgelopen vrijdag beschuldigde Prigozjin het reguliere leger er bovendien van zijn stellingen aan het front bij Bachmoet te verlaten. Kort nadat het ministerie van defensie aankondigde haar troepen te hergroeperen, riep Pirgozjin op social media: ‘Dit heet geen hergroeperen, dit is vluchten’, om eraan toe te voegen dat ‘de flanken vallen en het front instort’. De uitlatingen passen binnen het ‘verraad’ waar Prigozjin de militaire staf al vaker van beschuldigde.

Toch zijn de rollen nu een keer omgedraaid. Maandag publiceerde The Washington Post een artikel waaruit zou blijken dat de huurlingenbaas eind januari een deal probeerde te maken met Kiev. Op basis van gelekte, vertrouwelijke Pentagon-documenten meldde de Amerikaanse krant dat Prigozjin destijds bereid was om posities van het reguliere Russische leger en wapendepots prijs te geven in ruil voor een Oekraïense terugtrekking uit Bachmoet.

Onduidelijk is welke posities Prigozjin wilde onthullen, al zou hij het aanbod volgens twee anonieme Oekraïense functionarissen meermaals hebben gedaan door zich via geheime communicatie te wenden tot het directoraat van de Oekraïense militaire inlichtingendienst GUR. Volgens The Washington Post wees Kiev het voorstel af omdat het een addertje onder het gras vermoedde.

Verschillende scenario’s

Wie er met welk motief achter het lek zit en of het ook werkelijk waar is, valt vooralsnog moeilijk te zeggen. Er zijn immers meerdere scenario’s denkbaar: een Oekraïense of westerse poging om de toch al explosieve verhoudingen binnen de Russische elite verder op scherp te zetten; een mislukte en inmiddels uitgelekte poging van Prigozjin zelf om zijn felbegeerde overwinning in Bachmoet binnen te halen door het reguliere leger onder de bus te gooien; of een samenzwering binnen de Russische elite om Prigozjin uit te schakelen.

Zelf liet Prigozjin er hoe dan ook geen misverstand over bestaan dat het wat hem betreft om het laatste gaat. In een audiobericht op zijn eigen Telegram-kanaal lachte de huurlingenbaas de beschuldigingen maandag in eerste instantie weg. “Dit lezen is natuurlijk leuk”, zo reageerde hij. “Het betekent dat ik niet alleen voor Rusland vecht, maar dat Zelensky ook mijn bevelen uitvoert.”

Toch duurde het niet lang voordat hij weer uitkwam bij een vermeend complot tegen hem. Volgens Prigozjin duiden de onthullingen namelijk op een samenzwering van ‘de mensen uit Roebljovka’, een luxueuze buitenwijk van Moskou waar veel kopstukken van de Russische elite wonen en waar president Poetin zelf ook een residentie heeft. “Uiteraard gieten ze zo veel mogelijk stront over me uit als mogelijk”, vervolgde hij.

Positie van Prigozjin

Dat Prigozjin koos voor een nieuwe verbale aanval op de elite, in plaats van het verhaal in zijn geheel te ontkennen, is het zoveelste bewijs van hoe diep de grieven en verdeeldheid zijn binnen de Russische politieke en militaire elite. Het wijst er bovendien wederom op hoe graag de huurlingenbaas zijn overwinning in Bachmoet ten koste van alles en iedereen wil veiligstellen.

Grote vraag is echter wat dit nieuws betekent voor de positie van Prigozjin zelf. Want hoewel het Kremlin de berichten maandag in eerste instantie afdeed als nep, kan het op den duur net zo goed aanleiding zijn voor Moskou om zich van de huurlingenbaas te ontdoen. Mocht Prigozjin inderdaad met Kiev hebben gesproken, of mocht het Kremlin besluiten het voor waar aan te nemen, dan komt dat neer op hoogverraad, een delict waar sinds kort levenslang op staat.

Wanneer de maat voor het Kremlin vol is en welke consequentie deze zoveelste tirade voor Prigozjin heeft, zal met name van Poetin afhangen en in hoeverre hij Wagner nog onmisbaar acht in de strijd aan het front. Afhankelijk van die afweging kan de president het voorval negeren, het bij een interne of publieke reprimande houden, of Prigozjin op wat voor manier dan ook uit zijn functie ontheffen.

