Na sofa-gate nu Kiev-gate: Verbazing over kille EU-afwimpeling uitnodiging Kiev

Brussel is nog maar nauwelijks bekomen van het stoelincident met Ursula von der Leyen in Ankara, of de Europees Commissievoorzitter staat alweer in het middelpunt van een ander protocollair akkefietje. Von der Leyen zou de Oekraïense president Volodimir Zelenski hebben geschoffeerd door een persoonlijke en officiële uitnodiging voor een bezoek aan Kiev wel heel onbeschoft af te wimpelen.

Zelenski had haar gevraagd aanwezig te zijn bij de viering van dertig jaar Oekraïense onafhankelijkheid (van de Sovjet-Unie), op 23 en 24 augustus.

Brusselse diplomaten waren verbijsterd toen ze het antwoord lazen waarin de uitnodiging wordt afgeslagen. De brief is niet geschreven door Von der Leyen zelf, maar door haar kabinetschef Björn Seibert, namens haar. Dat geldt als een diplomatieke misser van formaat. Ook de reden die Seibert opgeeft voor het wegblijven van zijn baas, is opmerkelijk: ‘een bijzonder zware agenda op de dagen in kwestie’.

Normaal gesproken zijn de EU-agenda’s nog tamelijk leeg op zulke augustusdagen, en kun je in Brussel een kanon afschieten.

Een commissiewoordvoerder zei donderdag dat Seiberts brief nog helemaal niet is verstuurd en dat er alsnog een persoonlijk epistel van Von der Leyen komt. Maar de afzegging blijft wat die is, en daarmee ook de verbazing erover, in een tijd van oplopende spanningen tussen Oekraïne en Rusland.

Het stoelincident in Ankara verpest humeur in Brussel

Net in een periode dat het wat beter lijkt te gaan met de betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije, heeft een even gênant als ordinair incident de aandacht van die ontwikkelingen afgeleid.