Na ruim twee jaar geeft Noord-Korea toe dat het coronavirus rondwaart

Het grootste nieuws is niet dat het coronavirus nu ook in Noord-Korea dodelijke slachtoffers heeft gemaakt, maar dat de regering dat feit wereldkundig maakt. Tot nu toe had die nog nooit toegegeven dat het land getroffen zou zijn, al geloofden weinig experts dat het virus na ruim twee jaar pandemie echt nog niet doorgedrongen zou zijn tot Noord-Korea.

Op donderdag meldde staatspersbureau KCNA dat tests de omikron-variant van het coronavirus hadden aangetroffen. Sinds eind april zou een koorts zich ‘explosief’ verspreid hebben in het land. Op vrijdag volgden nadere cijfers: er zouden inmiddels zes doden zijn gevallen en 350.000 mensen ziek geworden, waarvan 162.200 zijn hersteld, en nog 187.800 in isolatie zitten.

Onmogelijk in te schatten

Dat zijn tamelijk specifieke en ronde cijfers, maar of ze inderdaad in de buurt komen van wat er werkelijk aan de hand is in het land, is onmogelijk in te schatten. Noord-Korea, in normale tijden al een gesloten bolwerk, reageerde begin 2020 op de uitbraak van het coronavirus door de grenzen nog hermetischer af te sluiten. Sindsdien is er voor de internationale gemeenschap minder zicht dan ooit op wat er zich afspeelt.

De vrees bij veel waarnemers is dat het virus wel eens erger kan gaan huishouden dan die zes doden. Voor zover bekend is het overgrote deel van de Noord-Koreaanse bevolking niet gevaccineerd. Eerder weigerde het land een aanbod van Rusland om vaccins te leveren, en een zending van Covax, het mechanisme voor internationale verdeling van vaccins.

Dat de omikron-variant in de rest van de wereld relatief mild uitpakt, is deels toe te schrijven aan het feit dat een groot deel van de wereldbevolking al gevaccineerd is, of eerder besmet. Onder een bevolking die nog nauwelijks immuniteit heeft opgebouwd, kan ook deze variant zorgen voor veel doden en druk op de zorg.

Kim Jong-un met mondkapje

Dat Noord-Korea nu openlijk toegeeft dat het coronavirus het land heeft bereikt, doet de meeste experts vermoeden dat de situatie behoorlijk ernstig moet zijn. Leider Kim Jong-un verscheen met een mondkapje op de staatstelevisie en maakte een gedeeltelijke lockdown bekend.

Zulke maatregelen verklaren wellicht dat een verdere ontkenning ook intern niet meer vol te houden was. Politieke waarnemers speculeren daarnaast op het feit dat Noord-Korea hiermee de deur langzaam open zet om alsnog medische hulp uit het buitenland te ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van vaccins of testmaterialen. Al duidt de rakettest die het land een paar uur na het coronanieuws uitvoerde nu ook weer niet op een grote bereidheid tot samenwerking met de internationale gemeenschap.

