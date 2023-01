Na pantservoertuigen hoopt Oekraïne op westerse tanks

Oekraïne is blij met de recente toezeggingen van Frankrijk, de Verenigde Staten en Duitsland om zware gevechtsvoertuigen te leveren. De VS zullen vijftig Bradley’s leveren, Duitsland levert veertig Marders, en Frankrijk naar verluidt zo’n dertig voertuigen van het type AMX-10 RC.

Wat deze voertuigen ruwweg gemeen hebben is dat ze snel zijn, dat ze vuursteun kunnen geven aan infanteristen, en dat ze vijandelijke tanks kunnen uitschakelen. Dat laatste geldt zeker voor de Bradleys, die buiten het bereik van de Russische tanks, geleide anti-tankraketten kunnen lanceren. De voertuigen kunnen ook nuttig zijn om doorbraken te forceren in de Russische verdedigingslinies. De Bradley’s en Marders zijn bovendien geschikt om manschappen naar het front te brengen.

Maar deze opgeteld 120 gevechtsvoertuigen zijn nog maar een fractie van het verlanglijstje dat de Oekraïense opperbevelhebber, generaal Valeri Zaloezjni, eind vorig jaar presenteerde. ‘Zes tot zevenhonderd’ van dergelijke voertuigen heeft Oekraïne nodig zei hij; niet om Rusland te kunnen terugdrijven uit heel Oekraïne - daar is volgens Kiev nog veel meer voor nodig - maar alleen om een tegenaanval te openen op een niet nader genoemd front.

Taboe

Voor dat beperkte doel hebben we bovendien nog driehonderd westerse tanks nodig, aldus de generaal. Sinds Ruslands grootschalige invasie heeft Oekraïne al wel tanks gekregen van Sovjet-makelij, die sommige oostelijke Navo-landen nog hadden uit hun Warschaupact-erfenis. Maar levering van westerse tanks is lang een taboe geweest voor Oekraïnes bondgenoten, want: gevaar van escalatie.

Dat taboe lijkt nu toch bespreekbaar te worden. Als je ‘lichte tanks’ levert, zoals de Franse gevechtsvoertuigen ook wel worden omschreven, waarom dan niet ook ‘echte’ tanks, die nog zwaarder bepantserd en bewapend zijn? “Er is geen rationele reden waarom Oekraïne nog niet voorzien is van tanks van westerse makelij”, zei de Oekraïense president Zelenski vorig week, na de Franse toezegging.

Eén land lijkt om: Groot-Brittannië overweegt Challenger 2 tanks aan Oekraïne te leveren, volgens Britse media. Al sinds de zomer vraagt Kiev om deze tanks van Britse makelij. Het Verenigd Koninkrijk heeft er zelf maar ruim tweehonderd in gebruik, en zou er hooguit een stuk of tien willen leveren.

Britse tanks

Dat is niet veel, maar Oekraïne hoopt dat die Challengers de poorten openen voor levering van Leopardtanks, zeggen Britse bronnen tegen The Guardian. Van die Duitse tanks zijn er veel meer: dertien Europese landen hebben er in totaal rond de tweeduizend in voorraad.

Een van die landen is Polen. Samen met Frankrijk oefent Warschau druk uit op de regering van bondskanselier Scholz om Oekraïne Leopards te leveren, en ook om Polen en andere landen met deze tanks toestemming te verlenen ze naar Oekraïne over te brengen, zo meldt nieuwssite Politico.

Liefst doen die landen dat gezamenlijk. Dit geldt vooral voor de regering-Scholz, ook al heeft die de ambitie uitgesproken om Duitsland een leidende rol in Europa te laten spelen. Net zoals Duitsland pas zijn Marders wilde vrijgeven nadat eerst Frankrijk en daarna de VS met hun gevechtsvoertuigen over de brug kwamen, zoekt Berlijn rugdekking van bondgenoten om Leopards te leveren.

Het is de vraag of de levering van nog meer en nog zwaardere wapensystemen iets uitmaakt voor het Kremlin. Al maanden roept Moskou dat het in Oekraïne feitelijk in gevecht is met de Navo. De Navo-lidstaten ‘zijn partij geworden in het conflict, door wapens, technologie en inlichtingen in Oekraïne te pompen’, benadrukte Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov dinsdag weer eens.

Voorstad Bachmoet ‘bijna gevallen’ Russische troepen en het Russische huurlingenbedrijf de Wagner-groep zijn in de afgelopen vier dagen opgerukt in de Oekraïense stad Soledar, meldt het Britse ministerie van defensie. De kleine stad bij Bachmoet is waarschijnlijk grotendeels ingenomen, stelt het ministerie. Soledar ligt op 10 kilometer ten noorden van Bachmoet, waar al maandenlang om wordt gevochten. De Russen proberen Bachmoet, in de provincie Donetsk, vanuit het noorden te omsingelen en de Oekraïense communicatielijnen te verstoren. De Britten verwachten dat het Oekraïense leger in Bachmoet voorlopig stand zal houden. Kiev heeft extra militairen naar het gebied gestuurd. Volgens de Oekraïense verdedigers jaagt Wagner golven van huurlingen naar voren, letterlijk over de lijken van eerder gesneuvelden. Wagner-baas Sergei Prigozjin heeft gezegd dat de plaats van belang is omdat de zout- en gipsmijnen kunnen dienen als opslagplaats.

