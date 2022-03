Na Oekraïne willen ook Georgië en Moldavië bij de EU

Nu de aanmelding van Oekraïne bij de EU zo juichend werd ontvangen, hebben ook Georgië en Moldavië zich gemeld. Donderdagavond laat deden beide landen de brief op de bus met hun aanvraag voor het lidmaatschap van de Unie.

Volgens de Moldavische premier Maia Sandu willen de burgers van het land graag hard werken aan hun Europese toekomst. Zowel Georgië als Moldavië vreest dat hun land hetzelfde lot te wachten staat als Oekraïne: dat de Russische president Poetin op een dag besluit dat ze eigenlijk bij zijn land horen.

Maar waar EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen bij de aanmelding van Oekraïne nog zei dat het land ‘erbij hoort’, bleef ze in het geval van Georgië en Moldavië stil. De EU helpt Moldavië wel met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne: het land kreeg in een week tijd meer dan tienduizend nieuwe inwoners.

De kans dat Oekraïne, Moldavië of Georgië inderdaad het EU-lidmaatschap bemachtigt, is bijzonder klein. De landen voldoen aan weinig van de criteria die daarvoor zijn opgesteld. Bovendien moeten alle Europese lidstaten het eens zijn met de kandidatuur. Ook daar is voorlopig nog geen zicht op.

