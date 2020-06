Na New York lijkt het coronavirus een nieuw doelwit te hebben in Amerika

Op de kaart van coronabesmettingen zijn de Verenigde Staten in een paar maanden tijd een ander land geworden. Eind maart hield de staat Florida bij de grens nog reizigers uit de zwaar getroffen staat New York tegen, om ze te ondervragen over hun gezondheid. Woensdag beval New York, samen met de aangrenzende staten New Jersey en Connecticut, een verplichte quarantaine van twee weken voor reizigers uit negen staten, waaronder Florida.

“We hebben hard gewerkt om onze besmettingsgraad omlaag te krijgen”, zei gouverneur Andrew Cuomo. “We willen niet dat die weer omhooggaat, doordat mensen het virus weer hier brengen.” Voor de uitvoering van de maatregel zijn de drie staten overigens afhankelijk van de eerlijkheid van reizigers. Grenscontroles komen er niet.

In de staten die New York in de ban heeft gedaan, is de situatie inderdaad ‘verontrustend’, zei Anthony Fauci, een van de belangrijkste en zeker de bekendste pandemie-adviseurs van de regering, afgelopen dinsdag voor een commissie van het Congres. Nadat het aantal nieuwe besmettingsgevallen per dag in de VS begin april piekte, komen de 35.900 nieuwe gevallen van woensdag daar weer dicht bij in de buurt. Er zijn nu ruim 121.932 Amerikanen aan Covid-19 overleden.

De staten die voor die stijging zorgen, liggen vooral in het zuiden en het westen. Sommige, zoals Washington en Californië, namen al vroeg maatregelen tegen het virus - Washington was de eerste staat met een grote uitbraak - en hielden de besmettingsgraad en het aantal ziekenhuisopnamen goed in de hand. Beide zien het aantal coronagevallen toenemen na het geleidelijk opheffen van de beperkende maatregelen en hebben het verplicht dragen van mondkapjes in veel situaties opnieuw verplicht gesteld.

Volgens de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, werd de huidige stijging verwacht en kan de gezondheidszorg het aantal zieken goed aan. Pas bij een scherpe stijging van het aantal gevallen wil hij de maatregelen verder verscherpen.

Het bezorgdst kijken epidemiologen naar de situatie in Arizona. Net als in een aantal andere zuidelijke staten, zoals Florida en Texas, is de regering daar in handen van de Republikeinen. In navolging van president Donald Trump werd de pandemie in die staten in eerste instantie niet al te ernstig opgenomen; de maatregelen tegen verspreiding waren niet al te streng. Dinsdag noteerde Arizona een record aan nieuwe gevallen en ziekenhuisopnamen.

Dat was de dag dat in datzelfde Arizona Donald Trump een kerk met 3000 mensen toespraak - mondkapjes niet verplicht - en suggereerde dat de coronabesmettingen eigenlijk helemaal niet toenemen: “Als je meer test, zie je meer gevallen. En de media melden dat. We willen wel testen, we willen alles doen, maar ze gebruiken het om ons in een kwaad daglicht te stellen.” Volgens Trump, die zijn adviseur Fauci al tweeënhalve week niet meer heeft gesproken, is dat ook de verklaring voor het feit dat, terwijl het aantal besmettingen op weg is naar de vorige piek, het aantal sterfgevallen nog steeds dalend is.

Demonstraties droegen wellicht bij aan verspreiding

Het lijkt er eerder op dat de sterfte wordt gedrukt, doordat het bij de nieuwe gevallen om gemiddeld jongere mensen gaat, die besmet raakten nadat de cafés weer opengingen. Daarbinnen werd het dragen van mondkapjes en het houden van afstand losgelaten.

In Florida is de ongerustheid over de toegenomen besmettingen zo groot, dat de organisatie die horeca- en toerismebedrijven vertegenwoordigt, de regering opriep streng op te treden tegen de eigen leden die zich niet aan de regels houden - uit angst dat anders de hele sector weer op slot moet.

Mogelijk hebben ook de vele demonstraties tegen rassendiscriminatie en politiegeweld van de afgelopen weken aan het stijgen van de besmettingsgraad bijgedragen. In Californië werden deelnemers opgeroepen zich te laten testen, maar inwoners van Los Angeles die dat wilden, stuitten op een probleem: de testcapaciteit in de stad was daar niet op berekend.

