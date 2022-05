Na kattenmishandeling is profvoetballer Zouma de gebeten hond

Hij gaf het vorige week in de rechtbank maar toe, want het stond natuurlijk ook gewoon allemaal op video: profvoetballer Kurt Zouma schopte en mepte zijn kat. Woensdag hoort de speler van Premier League-club West Ham United welke straf hij daarvoor krijgt; die kan in het uiterste geval oplopen tot vijf jaar cel. En dat alles omdat de poes een van zijn stoelen had vernield.

Op 6 februari uploadde de broer van de 27-jarige Franse speler een filmpje op sociaal medium Snapchat. Daarop is te zien hoe Zouma zijn kat door zijn villa schopt. Ook gooit hij sloffen naar het dier en slaat hij het beestje op zijn kop. De openbaar aanklager vertelde de rechter vorige week dat de voetballer daarbij foetert: “Ik ga ’m doodmaken, ik zweer het je, ik ga ’m doodmaken.”

Zijn filmende broer Yoan lijkt het allemaal nogal hilarisch te vinden. Want als hij later een date probeert te regelen met een vrouw, stuurt hij bij wijze van grap – of om stoer te doen, wie zal het zeggen – de video naar haar op. Geen slimme move. De vrouw reageert ontzet en vertelt hem – met gevoel voor understatement – dat het slaan van een kat ‘niet oké’ is. Daarna pikt een krant het filmpje op.

Petitie voor strafvervolging

En wat blijkt: ook de rest van de Britse bevolking vindt Zouma’s kattenmishandeling veel minder vermakelijk dan broer Yoan. Er wordt een petitie gestart die oproept de voetballer strafrechtelijk te vervolgen. Binnen de kortste keren heeft die honderdduizenden ondertekeningen. Adidas zegt zijn contract met de speler op. En als Zouma in een wedstrijd tegen Watford geblesseerd raakt en met pijn op het veld ligt, zingen de supporters vanaf de tribunes: “Dit is hoe je kat zich voelt.”

De petitie heeft dus succes: er komt een rechtszaak. De katten – hij had er twee – zijn inmiddels bij Zouma uit huis gehaald. West Ham United, die de speler aanvankelijk gewoon opstelde nadat hij spijt had betuigd, strafte hem later alsnog met de hoogst mogelijk clubboete van bijna 300.000 euro. Al moet gezegd dat dit voor Zouma slechts twee weeksalarissen betreft. Voor het Franse nationale elftal is hij niet meer opgeroepen.

Gênant is het verhaal ook voor Zouma’s vrouw. Zij werkt voor de Franse stichting Seed, die zich niet alleen inzet voor beter onderwijs in Afrika, maar ook voor de bescherming van tijgers en andere katachtigen. Drie keer raden overigens welke Franse voetballer van West Ham United tot voor kort als ambassadeur van die liefdadigheidsinstelling optrad...