Na jarenlange tegenwind legaliseert ook katholiek Spanje euthanasie

Met het legaliseren van euthanasie door het parlement donderdag, wordt Spanje het vierde land in de Europese Unie dat dit toestaat. Euthanasie en hulp bij zelfdoding, waar in Spanje tot tien jaar cel op staat, wordt nu binnen enkele maanden mogelijk voor Spanjaarden die ondraaglijk lijden aan een ernstige ongeneeslijke ziekte. Spanje schaart zich met de euthanasiewet naast België, Luxemburg en Nederland.

De nieuwe wetgeving die eerder al door de senaat werd goedgekeurd, is een succes voor de linkse regering van premier Pedro Sánchez. Het lukte de sociaaldemocraat - die een minderheidsregering vormt met het activistisch-linkse Podemos - in kort tijd allerhande progressief beleid voor elkaar te krijgen. Zo kwam er eerder ook een nieuw bijstandsinkomen en werd het ouderschapsverlof van moeders en vaders gelijkgetrokken.

Met de euthanasiewet zet Sánchez een streep onder een al jaren slepend ethisch debat in Spanje, waarbij eerdere pogingen om de wet door het parlement van het overwegend katholieke land te loodsen, strandden. “Wij zijn op weg naar een menselijker en eerlijker maatschappij”, zei gezondheidsminister Carolina Darias donderdag.

Prominent op de agenda

Als sinds de jaren negentig, toen de ernstig verlamde Ramon Sampedro uit protest zijn zelfverkozen dood opnam - verfilmd in het Oscar-winnende Mar Adentro - staat de euthanasiekwestie in Spanje prominent op de agenda.

Hoewel een grote meerderheid van de Spanjaarden al langer voor het decriminaliseren van euthanasie is, verzetten conservatieve partijen, waaronder de grootste oppositieformatie de Volkspartij (PP), en religieuze organisaties zich fel. Maar ook artsen en ander medisch personeel hebben zorgen over de wet, en zien net als veel rechtse politici liever een verbetering van de Spaanse palliatieve zorg.

Maar bij familieleden van Spanjaarden die hulp willen of hadden gewild bij hun zelfgekozen levenseinde, heerst er juist opluchting: voor het Spaanse parlement hadden zich donderdag dan ook zowel voor- als tegenstanders van de euthanasiewet verzameld.

Portugal is nog niet zo ver

Iberische buur Portugal, dat eveneens een linkse regering aan het roer heeft, ging Spanje dit jaar al voor met het goedkeuren van een euthanasiewet. Maar het constitutionele hof stak daar uitgerekend maandag een stokje voor. De conservatieve Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa had het hof gevraagd naar de wet te kijken omdat die onduidelijkheden zou bevatten. Het parlement van Portugal moet zich er nu opnieuw over buigen en met aanpassingen komen om de wet alsnog door de kamer te krijgen.

In Spanje hoopt de extreemrechtse partij Vox iets dergelijks voor elkaar te krijgen. In Spanje zal de euthanasiewet na publicatie in het staatsblad binnen drie maanden in werking treden. Vox - Spanjes derde partij - wil dit door een uitspraak van het Spaanse constitutionele hof alsnog afwenden.

Lees ook:

Abortus, euthanasie, de nieuwe leider van de Spaanse conservatieven vindt het maar niks



Met de verkiezing van Pablo Casado tot nieuwe leider van de Volkspartij, de Partido Popular, maken de Spaanse conservatieven een ruk naar rechts.