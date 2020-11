Na jaren in ballingschap wil Snowden nu een volwaardig Rus worden

De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft een officiële aanvraag ingediend om naast het Amerikaanse staatsburgerschap ook de Russische nationaliteit te krijgen. De aanleiding is dat zijn vrouw, Lindsay Mills, hoogzwanger is; Snowden verwacht in december een zoon. Die zoon zal, vanwege het geboorterecht, automatisch het Russische staatsburgerschap krijgen. Op Twitter schrijft Snowden: “Na jaren noodgedwongen te zijn gescheiden van onze ouders, hebben mijn vrouw en ik geen enkel verlangen om óók van onze zoon vandaan gehaald te worden.” Snowden gaat verder: “In deze tijd van pandemieën en gesloten grenzen, hebben we daarom besloten om een dubbele nationaliteit aan te vragen.”

Snowden verblijft al sinds 2014 in ballingschap in Rusland. In 2013 werkte hij nog voor de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA. In die hoedanigheid werd hij betrokken bij grootschalige privacyschendingen door de CIA en het Amerikaanse veiligheidsbureau NSA, die zich met behulp van telecombedrijven en Europese overheden schuldig maakten aan onder andere het tappen van telefoongesprekken van Amerikaanse burgers, het bespioneren van wereldleiders, het traceren van internetgebruik in verschillende landen over de hele wereld, en het ondermijnen van maatregelen om consumenten meer internetprivacy te geven. Snowden uitte meermaals zijn zorgen over deze praktijken, maar werd genegeerd. Daarop besloot hij het heft in eigen handen te nemen; in mei 2013 reisde hij vanuit zijn woonplaats in Hawaï af naar Hongkong en lekte daar duizenden strikt geheime documenten, waarin deze privacyschendingen aan het licht werden gebracht, aan journalisten. Hij had Mills – toen nog zijn vriendin – hiervan niet op de hoogte gebracht; zij dacht dat hij op zakenreis was. Ze ontdekte pas wat hij gedaan had toen NSA-agenten bij haar aan de voordeur verschenen, op zoek naar Snowden.

Privacywetgeving

Snowdens onthullingen zorgden voor veel politieke opschudding. De Amerikaanse overheid, onder leiding van toenmalig president Obama, vaardigde een arrestatiebevel uit. Bovendien leidde Snowdens actie wereldwijd tot hevige discussies over afluisterpraktijken door inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Uiteindelijk werd in veel landen wetgeving ingevoerd of aangepast, die de privacy van telefoon- en internetgebruikers moest waarborgen.

Snowden zelf zocht samen met Mills zijn toevlucht in Rusland. Zijn verblijf in Rusland heeft voor spanningen tussen Washington en Moskou gezorgd. Vorige maand verleende Rusland Snowden en Mills, die in 2017 trouwden, al een permanente verblijfsvergunning. Snowden wil nu gebruikmaken van een nieuwe wetgeving uit april, die het mogelijk maakt de Russische nationaliteit te verkrijgen zonder een andere nationaliteit op te hoeven zeggen.

Het is nog steeds Snowdens droom om terug te keren naar de VS, zo meldt hij op Twitter. “Ik zie uit naar de dag dat ik weer terug kan naar Amerika, zodat de hele familie weer herenigd kan worden. We hopen dat, waar onze zoon ook opgroeit, hij zich op die plek thuis zal voelen.” De Amerikaanse president Trump zinspeelde in augustus op het uitvaardigen van een presidentieel pardon voor Snowden, maar heeft dat vooralsnog niet doorgezet.

